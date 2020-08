Oroscopo 7 agosto 2020: Vergine un po’ nervosi, Capricorno attenti sul lavoro

L’Oroscopo dell 7 agosto denota una giornata un po’ tesa per i nati sotto il segno della Vergine. Capricorno siete un po’ intolleranti verso certe persone

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo siete stati presi da mille pensieri e potreste aver trascurato i vostri affetti, trovate il modo di rimediare al più presto. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti improvvisi che vi destabilizzeranno, ma alla fine vi renderete conto che era la soluzione migliore.

Toro. Periodo molto delicato dal punto di vista economico. Dovete prestare attenzione alle finanze e alle spese eccessive. Attenzione agli incontri che potreste fare in questi giorni. Specie se siete single potrebbero accadere dei colpi di scena. Nel lavoro dovete essere più pazienti.

Gemelli. Amore e lavoro non andranno di pari passo. La prima sfera subirà una battuta d’arresto che vi renderà un po’ agitati e nervosi. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle proposte che fareste bene a prendere in considerazione, specie se siete alla ricerca di un cambiamento.

Cancro. L’Oroscopo del 7 agosto denota una giornata alquanto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Le relazioni personali andranno abbastanza bene, a patto che non vi lasciate tediare da inutili discussioni. Se state incominciando un nuovo percorso lavorativo non lasciatevi scoraggiare dagli intoppi.

Leone. Molti dei nati sotto questo segno potrebbero essere improvvisamente spiazzati da dubbi in merito alla strada che avete deciso di intraprendere. Se anche in amore avete la stessa percezione, forse è il momento di fermarsi un attimo e di ponderare con attenzione le prossime mosse.

Vergine. Siete un po’ tesi e scoraggiati dal punto di vista emotivo. Se avete la luna storta, però, cercate di non rovinare anche la giornata delle persone che vi circondano. Nel lavoro vi sentite un po’ demotivati, ma abbiate fede, tempi migliori arriveranno prima di quanto immaginate.

Oroscopo 7 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento di essere attenti e di tenere gli occhi aperti. Nel lavoro siate guardinghi e non fidatevi di tutti, potrebbe esserci qualcuno pronto a mettervi i bastoni tra le ruote. In amore, invece, siete molto titubanti nei confronti del prossimo, forse a causa delle delusioni subite in passato.

Scorpione. Una ventata di aria fresca pervaderà la vostra vita. L’Oroscopo del 7 agosto preannuncia nuovi inizi e cambiamenti interessanti per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, il periodo è molto positivo. Sfruttate questo momento per stare di più con il vostro partner.

Sagittario. Ottimo il momento per quanto riguarda l’amore. Se state pensando di realizzare progetti importanti, fatelo, ma ponderate con attenzione i pro e i contro. Buone occasioni anche per quanto riguarda il lavoro. Se arriveranno nuove opportunità non lasciatevele scappare.

Capricorno. Il clima lavorativo non è certamente dei migliori. Siete diventati alquanto intolleranti nei confronti di certe persone e questo vi rende particolarmente agitati. Cercate di non riversare il vostro turbamento nella vita sentimentale, altrimenti potrebbero esserci delle ripercussioni

Acquario. I nati sotto questo segno hanno un forte bisogno di essere apprezzati e di sentirsi amati dal prossimo. Nel momento in cui vi sentite carenti in queste cose, cominciate a tirare fuori il peggio di voi. Siate un po’ più ottimisti e lasciatevi scivolare le cose addosso.

Pesci. Cercate di essere un po’ più razionali e obiettivi, altrimenti correrete il rischio di bruciarvi. In amore non fantasticate troppo e tenete a bada le emozioni. Questo è un periodo incandescente sotto questo punto di vista. Gli amori si accenderanno facilmente, ma sarà altrettanto semplice vedere le fiamme spegnersi.