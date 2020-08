Gabriel Garko al GF Vip di Alfonso Signorini come concorrente

Gabriel Garko sarà concorrente alla prossima edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini. Colpaccio, dunque, del direttore di Chi che sta preparando un cast con i fiocchi per la prossima edizione del reality ambientato nella casa più spiata d’Italia. L’ex re delle fiction Mediaset, da tempo fermo ai box per quanto riguarda il suo mestiere d’attore, si prepara dunque ad un’avventura inedita.

Altri nomi sono stati resi ufficiali, come quello di Elisabetta Gregoraci attualmente alla conduzione di Battiti Live con Alan Palmieri, oppure quello di Flavia Vento e Patrizia De Blanck. Il GF Vip 5 partirà a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Tra gli opinionisti, l’unico nome confermato è quello del cantante Pupo, mentre non ci sono ufficialità su una nuova presenza di Wanda Nara.

Gabriel Garko concorrente al GF Vip 5

Grandissimo colpo da parte di Alfonso Signorini, il quale, come successo per la quarta edizione, sta preparando un grande cast per il suo Grande Fratello Vip. Gabriel Garko sarà uno dei concorrenti della prossima edizione. A dare l’ufficialità, Patrizia De Blanck in un’intervista. La neo concorrente ha ufficializzato che anche lei sarà presente nella casa più spiata d’Italia, così come Flavia Vento.

Fino al 2017, Gabriel Garko è stato il re indiscusso delle fiction Mediaset e della serialità in generale al punto da guadagnarsi la co-conduzione di Sanremo 2016 assieme a Carlo Conti e Madalina Ghenea, oltre alle incursioni comiche di Virginia Raffaele. Dopo la stagione finale de L’Onore e il Rispetto andata in onda nella primavera 2017 Gabriel Garko non ha più girato film e fiction ed ha fatto parlare per il suo presunto flirt con il collega Gabriele Rossi.

Gabriele Rossi tradisce Gabriel Garko

Gabriele Rossi, il quale anche lui è stato concorrente al GF Vip nella prima edizione, è stato paparazzato dal settimanale Chi in dolce compagnia di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte.

Casalino, ultimamente, ha lasciato il suo fidanzato Josè Carlos Alvarez indagato per questioni legate al trading online. Uno smacco, dunque, per Gabriel Garko il quale sembrava aver ritrovato la felicità con Gabriele Rossi, anche se entrambi hanno sempre smentito di essere fidanzati.