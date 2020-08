Maria De Filippi su Temptation Island: ‘Sono sicura che Antonella Elia e Pietro delle Piane…

In una nuova intervista la conduttrice ha parlato di una delle coppie della settima edizione di Temptation Island. Ecco come andranno le cose secondo lei

Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme?

Nella settima edizione di Temptation Island che si è conclusa la settimana scorsa ci sono state due coppie vip. La prima era composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e la seconda da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultima ha fatto mormorare molto il web.

Infatti, Pietro, arrabbiato con Antonella per non aver rispettato il loro patto di non parlare dell’ex fidanzato di lei, l’ormai noto Fabiano, si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti. Ha offeso e denigrato più volte Antonella e poi, pensando di non essere ripreso dalle telecamere, ha baciato una single. Al falò di confronto la showgirl ha deciso di lasciarlo e andare via da sola.

Tuttavia, nel confronto di un mese dopo Antonella ha confessato che stava pensando di dargli un’altra possibilità. Poi, rivedendo le puntate da casa, ancora una volta è stata sopraffatta dalla rabbia. Ma le ultime foto apparse sul settimanale Chi hanno mostrato la coppia insieme al mare. Nonostante la faccia incupita di lei, pare che comunque Antonella e Pietro stiano provando a riavvicinarsi.

Maria De Filippi: ‘Sono sicura che Antonella Elia…

Sulla coppia è intervenuta anche Maria De Filippi. Come sapete bene, Temptation Island è prodotto dalla Fascino, sua casa di produzione, e prima della partenza per la Sardegna la conduttrice ha un colloquio con tutti i protagonisti del programma. Sulla coppia formata da Antonella e Pietro sembra avere le idee ben chiare. Infatti, interrogata dal settimanale Gente a tal proposito, ha detto di essere sicura del fatto che Antonella perdonerà Pietro. Per lei il perdono non sminuisce una donna, anzi, rafforza la sua figura.

Nel caso di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso all’inizio la conduttrice si era sbagliata. Infatti, credeva, quando li ha incontrati, che il problema tra loro fosse la gelosia dell’ex calciatore, ma nel villaggio si è poi visto che i piccoli problemi della coppia erano altri.

Il web non perdona Pietro

Se Antonella sta pensando a perdonare davvero Pietro (e lo ha confessato anche a Manila Nazzaro) il web non ci pensa nemmeno. Le parole usate dall’attore nei confronti della sua compagna sono state troppo gravi. Ha detto che Antonella è sola, nella vita non ha lasciato un segno, ha poi rivelato pubblicamente confidenze private della compagna. Pietro Delle Piane riuscirà a riscattarsi agli occhi del pubblico?