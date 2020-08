Armando Incarnato ubriaco in diretta su Instagram: ci prova con una fan e fa confessioni sul suo telefono (FOTO)

Armando Incarnato, cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, ha dato luogo ad una diretta su Instagram in cui è apparso un po’ su di giri. Il protagonista si trova attualmente in vacanza e ne ha approfittato per chiacchierare con i fan.

Per rendere più brioso il collegamento, però, il napoletano ha deciso di coinvolgere nella diretta anche alcuni utenti in modo da potersi interfacciare con loro. Tra le fortunate, è stata chiamata in causa anche una donna, che subito ha suscitato interesse nel cavaliere.

Armando ci prova con una fan in diretta Instagram

In queste ore, Armando Incarnato si è collegato in diretta su Instagram ed ha parlato con i follower. Durante il collegamento, il protagonista ha rintracciato una donna molto avvenente con cui si è lasciato parecchio andare. La persona in questione si chiama Herralisa sui social ed ha detto di essere nativa di Torino. Per esigenze personali, però, si è dovuta trasferire a Milano. Nel corso della conversazione, durante la quale la donna si faceva conoscere, Armando non ha potuto fare a meno di palesare il suo stato poco lucido.

I proprietari del Resort nel quale alloggia lo hanno fatto bere un po’ troppo, pertanto, lui stesso ha ammesso di essere parecchio allegro. Ad ogni modo, lo stato di euforia, misto al suo spirito da latin lover, lo hanno spinto a fare il farfallone con la sua interlocutrice. Il napoletano, infatti, ha più volte detto di essere rimasto piacevolmente colpito da questo incontro ed ha ammesso di avere piacere a vederla dal vivo.

La confessione di Incarnato

La donna, dal canto suo, è sembrata compiaciuta dalle avances, infatti, ha tenuto testa al protagonista di Uomini e Donne. Ad un certo punto della diretta su Instagram, poi, Armando Incarnato ha chiesto ad un suo amico di reggergli il telefono ed ha colto la palla al balzo per fare delle confessioni. Nello specifico, ha detto di tenere molto al suo cellulare. Se qualcuno dovesse malauguratamente averlo tra le mani, potrebbe scoprire dei segreti inaspettati sulla sua vita.

I riferimenti del cavaliere sono stati, probabilmente, per le conversazioni private tra lui e le varie donne che “adesca”. Verso la parte conclusiva del collegamento, poi, la dama ha detto che sarebbe andata in piscina a rinfrescarsi un po’ e Armando ha fatto anche il geloso. Incarnato ha detto che donne come lei dovrebbero restare chiuse in casa.