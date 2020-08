Romina Power distrutta, l’appello struggente su IG: “Preghiamo…” [FOTO]

Romina Power dispiaciuta per quanto accaduto a Beirut

Come gran parte dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e non solo, anche Romina Power, di recente ha utilizzato i propri canali social per esprimere un pensiero commovente nei confronti della gente rimasta vittima della strage di Beirut. Sono venute a mancare oltre cento persone e tre quattro mila feriti. Sull’account Instagram della cantante statunitense, quest’ultima ha postato uno scatto scrivendo il seguente appello: “Preghiamo per Beirut”.

Inoltre, l’ex moglie di Al Bano Carrisi che è rimasta delusa da quest’ultimo, ha aggiunto l’emoticon delle mani giunte. Naturalmente al contenuto condiviso dalla professionista americana sono arrivati migliaia di cuoricini rossi e numerosi commenti da parte di tutti coloro che la seguono sul media. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha fatto la professionista.

La reazione dei follower al post della cantante statunitense

Dopo la prematura morte della sorella Taryn, Romina Power è rimasta particolarmente colpita da quello che è successo giorni fa a Beirut. Per tale ragione l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco ha voluto mostrare la sua vicinanza al popolo libanese postando uno scatto sul suo profilo Instagram.

Tra i commenti più significativi al post della cantante statunitense dedicato alle vittime delle esplosioni, si legge quello di un account creato dal suo fanclub IG. Ecco il messaggio: “Facciamo tutti una preghiera per i feriti e per i morti di Beirut”. (Continua dopo il post)

Romina Power a Zagabria con i suoi figli: lavorerà più in tv con Al Bano?

Da qualche giorno Romina Power si trova in Croazia, precisamente a Zagabria per stare insieme alla terzogenita Cristel Carrisi e i suoi due nipoti Kai e Cassia Ylenia. Subito dopo al gruppetto si sono aggiunti l’altro figlio Yari e la sua nuova fidanzata. Una bellissima ragazza bionda con la quale l’ex consorte di Al Bano sembra avere un ottimo rapporto.

A testimoniarlo sono i numerosi contenuti che entrambi postano sui loro rispettivi profili Instagram. Al momento non sappiamo se Al Bano e Romina Power Torneranno insieme sul piccolo schermo. Dopo l’esperienza al Serale di Amici 19 durante il periodo di lockdown, a d oggi non ci sono progetti. Invece sono in programma dei concerti in Europa per la storica coppia.