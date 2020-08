Temptation Island tornerà a settembre. Ecco le novità della nuova edizione

Temptation Island tornerà a settembre

L’ultima edizione del programma delle tentazioni ha riscosso un enorme successo. Attualmente i fan stanno seguendo con attenzione le storie dei protagonisti sui social. Valeria, per esempio, ha detto di voler voltare pagina nell’ultima puntata mentre Ciavy ha capito di amarla.

Qualche settimana fa sono stati visti insieme in una località balneare. Ragion per cui molti pensano che abbiano recitato un copione. A prescindere da tutto hanno tenuto col fiato sospeso gli italiani, i quali a breve potranno appassionarsi alle vicende delle nuove coppie. Secondo fonti attendibili Temptation Island tornerà a settembre. Una delle tante novità è inerente alla conduzione.

Non ci sarà Filippo Bisciglia

Temptation Island tornerà a settembre a partire da martedì 8 settembre. Al timone della conduzione non ci sarà Filippo, bensì Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha già avuto questo compito nelle edizioni precedenti sostituendo Simona Ventura. Il suo modo di fare è piaciuto al pubblico al punto tale da volerla rivedere alle prese con le coppie.

In questo modo la conduttrice riuscirà a far parlare di sé per altro, dal momento che è stata al centro del gossip a causa di Stefano De Martino. E’ stata definita il terzo incomodo che ha causato l’addio definitivo di Belen Rodriguez. Per fortuna tutto si è sistemato grazie alle smentite dei diretti interessati.

Alessia ha ammesso di essere entusiasta di rimettersi in gioco con il viaggio sentimentale dei fidanzati. Per ora non si sa nulla sui partecipanti, ma la produzione ha garantito che non mancheranno i colpi di scena. Per quanto riguarda le regole sono le stesse: severi controlli dovuti alla pandemia, villaggi con tentatori e tentatrici, visione dei video ai falò.

La coppia più criticata

Anna e Andrea sono la coppia di Temptation Island più discussa per via del piano escogitato da lei per raggiungere il suo obiettivo. Ha usato il tentatore Carlo per far ingelosire il ragazzo e alla fine ci è riuscita. Non solo ha ottenuto la convivenza, ma avrà anche il figlio tanto desiderato. Tutti sul web si stanno lamentando dell’indole manipolatrice di lei e della mancanza di personalità di lui. Come se non bastasse Anna ha promesso che denuncerà coloro che hanno insultato sia lei che le figlie. Ciò dimostra che non è riuscita a conquistare i telespettatori.