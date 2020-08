Nuovo insulto a Chiara Ferragni. La sua risposta ha spiazzato i follower

Nuovo insulto a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è una delle influencer più note del momento. Il suo profilo Instagram conta più di 20 milioni di follower (Giulia De Lellis ne ha meno della metà) e ciò dimostra la sua popolarità. E’ riuscita a costruire un impero contando solo sulle proprie forze, in quanto ora sta godendo dei suoi sacrifici.

Adesso è felicemente sposata con Fedez, il quale ha reso padre del piccolo Leone. Oltre ad essere tanto amata, allo stesso tempo riceve insulti e critiche quotidianamente. Spesso i mittenti non si rendono conto di oltrepassare il limite, ma lei gestisce il tutto con un’eleganza indiscussa. Nelle ultime ore, per esempio, ha sua risposta a un’utente social ha spiazzato i follower.

‘Che bello le donne che si supportano l’una con l’altra’

Il nuovo insulto a Chiara Ferragni non è passato inosservato, dato che è il personaggio pubblico del momento. In poche parole ha pubblicato una foto in cui si mostra in costume seduta su un muretto mentre prende il sole. Stavolta il commento non si è focalizzato sulla sua fisicità o portafoglio, ma all’eccessivo utilizzo di trucco.

Una giovane le ha consigliato di abbronzarsi, così da non dover mettere chili di cipria sul volto per non sembrare un cadavere. Davanti a una simile affermazione, Chiara non ha messo da parte la sua nota signorilità e ha dato una meritata risposta. Ha detto di ammirare le donne che si sostengono a vicenda, caratteristica che sicuramente non appartiene alla ragazza in questione.

Subito ha ricevuto una serie di like, prova rampante che molti la pensano come lei. Chiara è consapevole di non poter piacere a tutti, però non sopporta le offese a titolo gratuito. Del resto non fa del male a nessuno, dunque consiglia di toglierle il segui a coloro che non la tollerano.

Valentina criticata per il fisico

Il nuovo insulto a Chiara Ferragni non l’ha per niente scossa. Come lei anche la sorella Valentina è costretta a leggere tanti commenti negativi. Alcuni si soffermano sui suoi chili di troppo, in quanto le consigliano di non ostentarli. In realtà ha solo le forme al punto giusto, di cui non si vergogna. Il suo obiettivo è dare il coraggio e la forza a tante donne che non si accettano allo specchio.