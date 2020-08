Grande Fratello Vip, un sex simbol della tv italiana nel cast. Ecco chi è

Sex simbol della tv italiana

A settembre ci sanno tante novità proposte dalla Mediaset per i telespettatori. Martedì 8 settembre, per esempio, andrà in onda l’attesa edizione di Temptation Island. Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, non è stata confermata ancora la data di inizio. Fatto sta che al timone della conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini.

Il cast, invece, sembra essere quasi al completo. L’attore Can Yaman ha rifiutato l’invito a entrare nella casa più spiata d’Italia, però le donne possono stare tranquille. Al posto del protagonista della soap opera Day Dreamer ci sarà un altro che per tanto tempo le ha fatto sognare. Dopo una temporanea assenza dal piccolo schermo, pare che ripartirà mettendosi in gioco nel Gf Vip.

Il reality dopo avvincenti fiction

Il sex simbol della tv italiana non è altro che Gabriel Garko. Il conduttore aveva promesso che avrebbe fatto la proposta ai vip più richiesti e amati dal pubblico. Ragion per cui ha fatto una serie di nomi alla produzione e pare che sia stata presa in considerazione. Gabriel è noto per aver recitato in vari film e fiction, ma il successo è arrivato con Onore e rispetto.

Il ruolo del mafioso Tonio Fortebracci dal cuore buono ha appassionato tutti al punto tale da realizzare più di tre stagioni. Fino a poco tempo fa era legato alla collega Adua Del Vesco, l’ex fidanzata di Massimiliano Morra. Nonostante la spiccata differenza d’età, i due parlavano addirittura di matrimonio. Per motivi del tutto sconosciuti si sono detti addio e qualche settimana fa lui è stato visto in dolce compagnia.

Altri concorrenti del cast

Accanto al sex simbol della tv italiana ci saranno altri personaggi pubblici già noti agli italiani. Tra questi ci sono Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Entrambe sono state delle naufraghe dell’Isola dei Famosi, ma adesso vogliono affrontare una nuova esperienza televisiva. Anche Elisabetta Gregoraci varcherà la porta rossa per entrare nella casa.

Cristiana Buccino e Michela Quattrociocche hanno smentito la loro partecipazione. Se la prima è segretamente legata ad Andrea Iannone, l’altra ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio. Le nuove relazioni le avranno convinte a non rinunciare alla propria vita per un reality. Tuttavia i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.