Giulia De Lellis è in crisi con Andrea Damante per colpa di un’altra.

Giulia è in crisi con Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Sono stati in grado di raggiungere l’apice del successo una volta usciti dallo studio del programma. Lui è un affermato dj a livello internazionale e lei ottenuto dei riconoscimenti professionali.

Il loro riavvicinamento ha entusiasmato la maggior parte degli italiani. Stavano addirittura parlando di matrimonio, ma le cose sembrano essere cambiate improvvisamente. E’ stata lei a confermare il delicato momento con una storia, senza andare nei dettagli. Ragion per cui ha alimentato la curiosità. Molti credono che ci sia lo zampino di un’ex fidanzata.

‘Non ho distrutto la play station, state tranquilli’

Giulia è in crisi con Andrea per colpa di un’altra? Questa è la domanda che si stanno ponendo tanti utenti social. I fan della coppia sono molto preoccupati, poiché hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. Durante la pandemia si sono ritrovati per poi trascorrere sotto lo stesso tempo la quarantena forzata.

Dopo un po’ sono usciti allo scoperto, mostrando tramite Instagram la loro felicità. Purtroppo stanno circolando le voci su un’altra presunta crisi, dunque si è ironizzato sulla triste sorte della play station. Nel suo libro l’ex corteggiatrice ha ammesso di averla distrutta per fare un dispetto al ragazzo. Adesso, invece, sta assumendo un comportamento più razionale e riflessivo.

Ha confessato che c’è un problema, però prima di agire vuole prendersi del tempo per capire. Si dice che il tutto dipenda da un terzo incomodo, ovvero Claudia Coppola. Quest’ultima ha avuto una relazione con l’ex tronista quando Giulia era ancora legata ad Andrea Iannone. Non si sa ancora nulla di certo, quindi non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda.

‘Siamo tristi, meglio non parlarne’

Giulia è in crisi con Andrea e l’ha annunciato per rendere partecipi i suoi follower della sua vita privata. Allo stesso tempo ha chiesto di non essere invadenti perché stanno soffrendo entrambi. Tante cose stanno cambiando, quindi devono un attimo abituarsi a ciò che sta riservando il futuro. I due a inizio giugno erano su una barca a Ponza felici e innamorati. Adesso sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. I più ottimisti credono che riusciranno a risolvere tutto.