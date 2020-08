La confessione di Maria De Filippi: ‘Sono stata io a raccontare la verità’

La confessione di Maria

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dal pubblico della Mediaset. Grazie alle sue idee alquanto originali, riesce sempre ad appassionare dai più grandi ai più piccoli. A settembre, per esempio, torneranno in onda Uomini e Donne e Temptation Island.

Per quanto riguarda Amici, ci vorrà ancora del tempo per formare la nuova classe della scuola. Qualche settimana fa ha menzionato un evento avvenuto ai tempi della presenza di Belen Rodriguez nel cast dei ballerini. Ha parlato di lei, dato che la donna è al centro del gossip da quando ha detto addio a Stefano De Martino.

‘Lui non aveva il coraggio, così ci ho pensato io’

La confessione di Maria ha spiazzato i telespettatori del programma di Amici, dato che è un qualcosa accaduto anni fa. In pratica durante un’intervista ha ammesso di essere stata lei ad aver aiutato Stefano a troncare con Emma Marrone. Dietro le quinte del talent show il ballerino flirtava con Belen, con la quale si esibiva sul palcoscenico.

Non aveva il coraggio di riferire alla fidanzata di volerla lasciare per l’argentina. Sapeva che l’avrebbe ferita, ma allo stesso tempo non voleva più mentirle. Dopo aver ascoltato il suo sfogo, la conduttrice ha preso in mano le redini della situazione e si è recata dalla povera Emma. Quest’ultima ha ingoiato il rospo per poi cantare senza versare lacrime davanti all’intera Italia.

Alla fine lei ha proseguito il suo percorso mentre Belen ha deciso di ritirarsi per gli insulti ricevuti dal pubblico presente nello studio. Con il passare del tempo non solo Emma ha voltato pagina, ma è rimasta in buoni rapporti con Belen. Ciò dimostra che solo con il perdono si può affrontare la vita con il sorriso e la giusta predisposizione.

L’estate di Belen

La confessione di Maria è stata fatta dopo anni, anche perché sembra che tra Belen e Stefano sia davvero finita. Lei ha già archiviato la relazione con Gianmaria Antinolfi per avvicinarsi all’attore Michele Morrone. Lui, invece, si sta godendo le vacanze sulla barca con la modella Mariana Rodriguez. La donna non ha alcun grado di parentela con l’ex compagna. I più ottimisti credono che un giorno torneranno insieme per amore del piccolo Santiago.