Gianmarco Onestini fidanzata nuova? L’ex gieffino dimentica Adara

Gianmarco Onestini e la sua nuova fidanzata: impazza il web per scoprire l’identità della ragazza in un video con lui

Gianmarco Onestini probabilmente ha una nuova fidanzata. Il fratello di Luca, è stato vittima de Le Iene, e ora tira fuori una novità. Sul suo profilo Instagram è uscito che c’era un breve video in cui sorrideva mentre abbracciava una bellissima ragazza di cui non si conosce l’identità.

Labbra carnose, capelli lunghi e occhi sorridenti, per la ragazza: sembrerebbe che tra i due comunque c’è una bella complicità. Tutto però si conclude con i due che vanno sdraiarsi sul divano e non si capisce che tipo di rapporto c’è. Per molti quindi si tratta di un nuovo amore per Gianmarco, tant’è che anche i followers hanno chiesto informazioni chiedendo se fosse italiano o spagnola.

Gianmarco Onestini e la sua nuova fiamma

Sembrerebbe che l’ex del Grande Fratello probabilmente abbia appena riscoperto l’amore. Gianmarco Onestini, avrebbe trovato una nuova fidanzata con cui vivere i suoi sentimenti. Non è chiaro però se è davvero così oppure no. Negli ultimi mesi era stato al centro del gossip per il rapporto intrattenuto con Adara Molinero. Poi però le cose tra loro due sono finite.

Adesso dopo una breve periodo in cui è stato single, sembrerebbe che finalmente abbia ritrovato la fiducia nell’amore. Quando si era lasciato aveva avuto un momento molto difficile che lui stesso aveva voluto confessare a tutti i fans sui social, dicendo di sentirsi male e di essere stato nuovamente tradito.

Adara aveva tradito Gianmarco

Adara aveva fatto del male a Gianmarco Onestini. Infatti, lui stesso aveva raccontato di aver letto dei messaggi dove lei stava con un altro uomo e quando lui non era lì, lei lo aveva invitato a casa sua. Lui aveva dato il suo cuore a questa donna che però non era stata sincera con lui. Adesso invece Gianmarco sembra felice insieme a questa sua nuova fiamma e bisogna vedere se sarà vero amore oppure no.

Del resto, i fan hanno sperato più volte che lui potesse rifarsi presto una vita e gli hanno fatto molte commenti su Instagram dopo il video sottolineando come sia bella questa ragazza. Tutti sono felici del fatto che finalmente lo vedono sorridere dopo tanto tempo. Intanto cosa dirà Adara di questo video? Non è dato saperlo per adesso, si attende una sua replica.