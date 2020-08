Asia Argento “Abbracciata ad un minorenne”, le foto con Andrea Pittorino danno il via alla polemica (FOTO)

Asia Argento beccata tra le braccia di un minorenne: si tratta dell’attore romano Andrea Pittorino

Asia Argento abbracciata ad un minorenne ed è subito polemica. Lei non replica, ma la foto fa subito il giro del web. Si tratta di Andrea Pittorino che era abbracciato insieme a lei e immediatamente si è scatenata la rete. L’attrice è finita nel mirino delle discussioni per la foto del settimanale Oggi che la ritrae insieme ad un diciassettenne. Lo scatto ha come si può immaginare scatenato il caos.

L’attore romano ha meno di 18 anni e questo non va bene: già lo scandalo di Jimmy Bennett, è tornato nella memoria di molte persone ed è arrivato il sospetto sul rapporto di Asia con questo ragazzo. La bella attrice però, di fronte a questo ennesimo scandalo, non ha fatto alcuna replica. Infatti, l’ultimo post che ha pubblicato sui social network risale a circa una settimana fa. Non è escluso però, che presto potrebbe rompere il silenzio e placare le polemiche spiegando qual è il motivo per cui si trovava insieme a questo ragazzo sotto la soglia dei 18 anni. (Continua dopo la foto)

Asia Argento e le foto con Andrea

L’attrice figlia d’arte Asia Argento, è stata fotografata sul settimanale Oggi insieme a questo attore minorenne classe 2002. In pochi giorni, le foto hanno subito fatto il giro di tutta la penisola. È stata fotografata con le braccia al collo di Andrea Pittorino e secondo quanto si evince, i due si trovavano a Roma in attesa del taxi e poi hanno passato il fine settimana insieme a Parigi. Tra i due sembra che ci fossero dei teneri atteggiamenti e delle coccole, chiaramente subito è scattata la polemica.

L’attore Andrea Pittorino, tra poche settimane compirà 18 anni e si tratta dell’attore diventato famoso per il ruolo in Un ciclone in famiglia dove interpretava il nipotino della famiglia Brambilla, il Piccolo ambrogino.

La storia di Jimmy Bennet

Il problema è che l’attrice figlia di Dario, Asia Argento era finita nel mirino a causa della sua relazione con Jimmy Bennett, sotto i 18 anni, che l’aveva denunciata per violenza sessuale. Adesso bisogna capire come sederà le polemiche questa volta.

L’attrice dopo aver tirato fuori tutte quelle che sono le storie relative al violenze nel mondo del cinema, poi era stata fotografata insieme a questo ragazzo minorenne che l’aveva accusata di violenza sessuale. Lei lo ha denunciato per diffamazione ma la questione giudiziaria è tuttora aperta.