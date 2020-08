Marco Baldini dice no a 3 programmi televisivi “Preferisco le pezze al cul*”

Marco Baldini rinuncia a tre programmi televisivi molto famosi e spiega il perchè in una diretta sui social network

Marco Baldini rinuncia alla conduzione di tre programmi televisivi e in una diretta che ha tenuto social network, addirittura ha detto che preferisce morire di fame piuttosto che accettare questo tipo di proposta. Secondo Blogo, Baldini avrebbe avuto delle proposte molto importanti in televisione ma le ha rifiutate. Ha detto che vuole stare in TV solo per fare le cose che gli piacciono e non certamente per fare qualunque tipo di trasmissione. Una cosa che non può accettare.

Baldini dice gli piace fare quello che si sente di fare. Infatti, da quando ha lavorato in televisione l’ultima volta, non ho ancora ricevuto il compenso che doveva, ma chiaramente a breve sarà pagato e si è trovato molto bene insieme a Caterina Balivo.

Marco Baldini e la scelta di fare la tv che gli piace

Il conduttore Marco Baldini ha chiarito che se deve fare un programma in cui non è felice, preferisce non farne nessuno ovvero meglio andare in giro con le pezze al… E’ pronto ad andare in TV solo per fare le cose che lo divertono.

Gli unici programmi che farebbe secondo quanto ha detto nella diretta Facebook sono delle serate insieme ad esempio, a Fiorello oppure Propaganda live. Ma non gli piacciono la maggior parte dei programmi famosi quanto piuttosto vuole fare solo qualcosa che in realtà, gli permette di esprimere se stesso. Nel corso di questa diretta si è complimentato anche molto di come sta andando la coppia Fiorello – Amadeus che parteciperà anche al prossimo festival di Sanremo.

La grande novità

Ai suoi sostenitori sui social network Marco Baldini ha anche spiegato che per il giorno del suo 61esimo compleanno, il prossimo 3 settembre sparerà qualcosa di grosso, ovvero racconterà una delle cose che è pronto a fare e che probabilmente una delle più importanti di tutta la sua vita fino ad adesso.

Subito i fan si sono detti contenti e con il fiato sospeso per avere notizie in merito a questa importante verità. Che cosa sarà? Mentre cresce la suspance, intanto sarebbe interessante capire quali sono i programmi televisivi che Baldini ha rifiutato.