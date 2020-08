Uomini e Donne, ex tronista ha confessato il tradimento della sua scelta

Ex tronista ha confessato il tradimento

Non è la prima volta che una storia, nata nello studio di Uomini e Donne, non vada a buon fine. Purtroppo alcuni partecipanti decidono di mettersi in gioco per ottenere la visibilità. Sara Affi Fella, per esempio, era ancora legata a Nicola Panico quando si era seduta sul trono. Il tutto è salito a galla perché lui ha deciso di vuotare il sacco.

Altre coppie, invece, sono scoppiate a causa di alcuni comportamenti inappropriati, come un tradimento. Andrea Damante fu lasciato da Giulia De Lellis per questo motivo. Adesso sembra che ci stiano riprovando mentre qualcuno ha deciso di voltare definitivamente pagina. Non a caso un ex tronista in questi giorni ha riconfermato la propria posizione.

‘Non ho mai conosciuto una persona più falsa e meschina’

L’ex tronista che ha confessato il tradimento della sua scelta è il giovane Oscar Branzani. Quest’ultimo arrivò in un secondo momento nello studio, ma scelse senza alcuna esitazione Eleonora Rocchini. Dopo pochi mesi sono andati a convivere per la gioia dei fan. Purtroppo le cose sono andate diversamente a causa di un gesto di infedeltà di lei con il fidanzato della cognata.

I due si vedevano di nascosto alle spalle di Oscar e della sorella, così sono stati allontanati dalla famiglia Branzani. Nelle ultime settimane si diceva che Oscar ed Eleonora avessero deciso di riprovare, però si è trattato di un altro buco nell’acqua. E’ stato lui a dare la conferma di ciò con un post condiviso su Instagram.

In pratica ha scritto che d’ora in poi penserà solo a sé stesso, in quanto non darà più valore alle parole di certa gente. Del resto non può essere credibile una persona che scredita pesantemente colui che poi si rivela essere l’amante. Così dicendo ha confermato per l’ennesima volta il tradimento avvenuto alle sue spalle.

Nuovo amore per Oscar?

L’ex tronista ha confessato il suo tradimento, ma allo stesso tempo pubblica degli scatti in compagnia di una ragazza. Ha sempre detto che si tratta di una cara amica, con la quale trascorre buona parte delle giornate. Eleonora insinua che stanno nascondendo qualcosa che va ben oltre l’amicizia. E’ palese perché tra amici non dovrebbero esserci scambi di effusioni. Sarà come dice lei?