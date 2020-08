Marco Bocci il cambio look è da urlo i fan in delirio “bellissimo” (FOTO)

Il nuovo look di Marco Bocci fa impazzire i fan, è pioggia di complimenti per il bellissimo attore che insieme alla moglie Laura Chiatti vanta tantissimi followers

Fa impazzire letteralmente i fan il nuovo look di Marco Bocci. L’attore come sempre scatena tante esternazioni da parte dei fan che non resistono e lanciano commenti e tantissimi like. Che l’attore e la moglie Laura Chiatti siano una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo italiano è innegabile!

Entrambi adorano condividere scene della loro vita quotidiana su Instagram e sono seguitissimi. Laura Chiatti supera un milione di followers, mentre Marco Bocci ne vanta oltre 650.000, anche questo numero elevatissimo. Reduce dal suo 42esimo compleanno, che ha compiuto Martedì 4 agosto, Marco Bocci fa è stato protagonista di uno scambio di messaggi con la moglie.

Marco Bocci e la dedica della moglie Laura Chiatti

In occasione del compleanno del marito Laura Chiatti ha condiviso uno scatto dell’attore e postato una dedica sul suo profilo Instagram. Nella dedica gli ha augurato di realizzare un desiderio che possa durare per sempre. Immediatamente il post è stato sommerso di commenti bellissimi e di tantissimi like. Al momento ne conta oltre 22.000, ma tra i commenti c’è stato anche quello del marito che ha risposto con Amore mio grande.

A far impazzire i fan però è stato il cambio look di Bocci. I fan hanno notato che l’attore era vestito diverso dal solito. Infatti, Bocci indossa dei jeans bianchi e una t-shirt della stessa tonalità. Poi ha anche indossato un gilet in denim e con i capelli assai lunghi è apparso bellissimo. A completare il tutto un orecchino vistoso orecchino a cerchio con una croce pendente. (Continua dopo la foto)

La trasformazione di Bocci fa andare i fan in delirio

La trasformazione dell’attore è straordinaria e sembra davvero un cantante rock degli anni ’80. sembra che questo sia il periodo dei cambi look, e anche altri vip lo hanno fatto, magari scatenando anche delle polemiche. Uno dei più chiacchierati è quello di Gianni Sperti che ha deciso di optare per un nuovo look. Sperti ha commentato il suo cambiamento dicendo che si annoia a vedersi sempre uguale e che ha bisogno di novità.

Gianni Sperti è stato solo uno dei tanti vip a cambiare look. Non dimentichiamo anche quello che ha fatto Achille Lauro, e poi anche Bianca Guaccero con lo scatto in spiaggia che ha ottenuto tantissimi like.