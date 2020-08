Diletta Leotta difficoltà in vacanza viene soccorsa in strada (VIDEO)

In vacanza con le amiche Diletta Leotta si trova in difficoltà, i pacchi sono pesanti e la bella giornalista viene soccorsa in strada

E’ partita con le amiche Diletta Leotta, per godersi finalmente una vacanza e lasciarsi alle spalle le cose che non vanno. La conduttrice siciliana pare sta vivendo un momento complicato per vie della fine della storia con Daniele Scardina. Ma cosa è successo? Proprio così, sembra che la loro storia sia giunta al capolinea.

La Leotta è dunque tornata single? Diletta sta attraversando una seria crisi con Scardina, ma pare che la relazione sia già finita. Per adesso nessuno sa cosa sia accaduto fra i due e quale sia la causa di questa crisi. Fatto sta che la Leotta non ha alcuna voglia di parlarne, e non ha fatto alcun accenno alle difficoltà incontrate con il pugile. Per svagarsi ha dunque pensato di partire per le vacanze.

Diletta Leotta in compagnia delle amiche in vacanza

Invece di stare a rimuginare su quello che è stato e piangersi addosso la Leotta ha pensato bene di andare in vacanza. Ma lo ha fatto con le sue amiche, proprio per avere accanto persone con cui confidarsi e con le quali passare dei bei momenti. Le sue amiche più care le vogliono infatti un mondo di bene e lei ricambia con affetto.

Anche in vacanza però possono accadere degli inconvenienti e anche per la Leotta non è stato da meno. Cosa è successo a Diletta? La conduttrice è stata soccorsa mentre era in strada e aveva dei pacchi pesanti. La Leotta era insieme alle sue amiche e si stanno godendo una bellissima e rilassante vacanza. Dopo il lockdown e il brutto periodo dell’emergenza un po’ di sole e di aria ci voleva proprio.

La Leotta era in difficoltà per via dei pacchi pesanti

Anche per Diletta Leotta c’è stato uno stop per l’attività professionale e a causa del coronavirus alcuni appuntamenti sono saltati. Allo stesso modo di altri personaggi, anche lei ha dovuto affrontare questo blocco che ha tenuto tutti in grande ansia. Lei in particolare sta anche metabolizzando la fine della storia con Daniele Scardina.

Ma come dire, si chiude una porta e si apre un portone! Diletta mentre era in difficoltà e stava portando dei pacchi pesanti, è stata soccorsa da alcuni gentili cavalieri che non hanno esitato ad andarle incontro. Un bel gesto che la conduttrice siciliana ha molto apprezzato. Chissà se Scardina sarà geloso?