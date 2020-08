Uomini e Donne, c’è aria di crisi tra un’ex tronista e il fidanzato.

C’è aria di crisi

Uomini e Donne è uno dei programmi proposti dalla rete Mediaset più amato dagli italiani. La redazione e Maria De Filippi sanno sempre come appassionarli, dunque riscuotono sempre un enorme successo. Sia i tronisti che i corteggiatori si mettono in gioco per trovare l’anima gemella, anche se spesso l’esito non è quello desiderato.

Giulia Cavaglia, per esempio, non ha avuto fortuna con Manuel Galiano. Dopo una settimana ha deciso di interrompere la conoscenza a causa di un suo ipotetico tradimento avvenuto a Ibiza. Subito dopo si è lasciata andare tra le braccia di Francesco Sole, un giovane famoso sul web. Purtroppo sembra che ci sia una crisi per la loro storia d’amore. Ecco l’indizio.

Lei è in vacanza da sola

C’è aria di crisi tra Giulia e Francesco. I follower della ragazza hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. In poche parole pare che stia trascorrendo le vacanze con amiche. Nelle storie non solo non compare il ragazzo, ma non lo menziona. All’inizio si dedicavano canzoni e frasi romantiche, anche quando vivevano sotto lo stesso tetto.

Adesso, invece, tra i due prevale solo il silenzio. I fan della coppia vorrebbero capire come stanno realmente le cose, però nessuno dei due ha dato una spiegazione plausibile sul loro allontanamento. Giulia è nota per aver corteggiato Lorenzo Riccardi, il quale ha scelto Claudia Dionigi.

La De Filippi le ha permesso di trovare l’anima gemella nel ruolo di tronista. Lei ha messo ha dato un due di picche a Giulio Raselli per Manuel, però la storia non è decollata. Molti speravano che Francesco fosse quello giusto, anche perché apparivano felici e innamorati. Per il momento non sono arrivate conferme sul loro addio, ragion per cui non ci resta che attendere.

Non si seguono più sui social

Un altro indizio importante potrebbe levare ogni dubbio sulla fine della relazione: l’uno non segue più l’altra e viceversa su Instagram. Oggigiorno quando i rapporti umani di qualsiasi natura si interrompono, è prassi ‘eliminare’ le persone. C’è aria di crisi sicuramente, ma i più ottimisti sperano che possano risolvere i problemi. Del resto Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati a sorridere alla vita insieme. Ciò dimostra che niente è impossibile.