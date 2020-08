Uomini e Donne, Giovanna Abate frequenta un ballerino di Amici?

Giovanna frequenta un ballerino?

Giovanna Abate è stata una tronista di Uomini e Donne. Dopo otto giorni dalla scelta, ha deciso di interrompere la conoscenza di Sammy Hassan. Quest’ultimo non solo l’avrebbe usata per ottenere visibilità, ma sarebbe anche tornato con l’ex moglie. Come se non bastasse è stato anche visto in compagnia dell’ex fidanzata del ‘rivale’ Davide Basolo.

Giovanna si è lamentata del trattamento ricevuto perché non crede di esserselo meritato. Fatto sta che adesso sta facendo i conti con i pettegolezzi che stanno circolando sul web. Uno di questi insinua che frequenta un ballerino di Amici di Maria De Filippi. Per questo motivo non ha esitato a replicare.

‘Non è vero nulla di ciò che si sta dicendo sul web’

Giovanna frequenta un ballerino del talent show di canale 5? Questa è la domanda che tanti si stanno ponendo. Si tratterebbe del professionista Umberto Gaudino. Il ragazzo ha messo piede nella scuola l’anno scorso proponendosi per la categoria del ballo latino-americano. All’inizio la maestra Alessandra Celentano gli ha dato del filo da torcere, ma attualmente è uno dei migliori ballerini del cast.

Giovanna non ha mai nascosto l’idea che ha sul suo conto, ma non c’è stato mai nulla tra loro. A lei piacciono sia l’indiscussa bellezza che l’innato talento, però non si sono mai incontrati. Giovanna ha ammesso che non ha la testa per lasciarsi andare in una nuova conoscenza.

Ha bisogno di tempo per metabolizzare, in quanto ha capito di essere stata solo presa in giro. Sammy avrebbe dovuto dirgli no al momento della scelta, invece ha seguito un copione fino alla fine. Lei ci sperava, anche se in cuor suo sapeva che non ci sarebbe stato un lieto fine.

‘C’è una petizione da firmare per togliermi i follower’

Giovanna ha confermato che non frequenta un ballerino. Ultimamente è rimasta di stucco per aver saputo dell’esistenza di una petizione per privare il suo Instagram di seguaci. L’autore di questa iniziativa sicuramente non le ha mai creduto. Del resto non sarebbe l’unico partecipante a mentire per business. La tronista non tollera di essere messa in discussione per aver dato ascolto al suo cuore. Se fosse prevalsa la razionalità, avrebbe scelto Davide per accattivarsi ancora di più il pubblico.