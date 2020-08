Temptation Island, in fiamme il set dell’Is Morus Relais, cos’è successo? (Foto)

L’ultima edizione di Temptation Island si è conclusa da poche settimane e già si parla della prossima, quella condotta da Alessia Marcuzzi. Il debutto è stato già fissato per il prossimo 9 settembre 2020. Nelle prime ore di ieri, però, qualcosa di gravissimo si è verificato all’Is Morus Relais, il resort che ospita il reality dei sentimenti.

Attorno alle 5:00 di ieri 6 agosto 2020, infatti, è scoppiato un incendio, quasi certamente doloso, all’interno della struttura. È stato anche necessario chiamare i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto il set di Temptation Island. Cos’è accaduto? Quali sono i dettagli?

Temptation Island, incendio sul set

L’Is Morus Relais, il bellissimo set che fa da cornice, ormai da diverso tempo, a Temptation Island ha subìto notevoli danni a causa del fuoco. Un incendio, infatti, ha coinvolto una buona porzione del set portando a danni molto rilevanti per la struttura e per tutto quello che era nei dintorni delle fiamme. Emblematica l’immagine di un’automobile che si trovava poco al di fuori del villaggio e che è stata completamente carbonizzata dal rogo.

Le fiamme hanno riguardato, agli interni, in maniera particolare la sala congressi del resort. Il team che lavora al suo interno ha subito chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti molto prontamente e che hanno spento l’incendio del set di Temptation Island. Una delle persone intervenute per porre rimedio alla situazione è rimasta leggermente intossicata. Per questo motivo è stata portata in ospedale in modo da verificarne da subito le condizioni.

Una lettera minatoria

Dopo aver spento l’incendio e aver valutato le conseguenze dell’incendio, buona parte della struttura è stata riaperta senza particolari problemi. A comunicarlo è stata la stessa direzione che ha tranquillizzato tutti ribadend che non ci sono disagi per gli ospiti del resort. Il set di Temptation Island, quindi, è stato salvato per tempo e i danni sembrano essere comunque abbastanza contenuti rispetto a quanto poteva, invece, accadere.

I carabinieri di Santa Maria di Pula, comunque, indagano su quanto successo. L’incendio, infatti, sarebbe di origine dolosa. Gli inquirenti, infatti, hanno rinvenuto una lettera dal carattere prettamente minatorio destinata ai proprietari dell’hotel. Il testo della missiva non è stato reso noto ma pare trattarsi di minacce abbastanza pesanti. Ecco perché quanto successo è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di farvi luce. E tutto questo a poche settimane dal debutto della nuova edizione di Temptation Island.