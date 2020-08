Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara di nuovo insieme? (Foto)

Tina Cipollari, arcinota opinionista di Uomini e Donne che, nella prossima stagione potrebbe cambiare ruolo nella trasmissione, è stata alla ribalta del gossip anche per la sua vita privata. La focosa Tina, infatti, pare aver attraversato un momento abbastanza complicato con il compagno Vincenzo Ferrari. Le voci di una crisi e di un allontamento definitivo, ormai, erano all’ordine del giorno.

Tutto questo, però, è stato smentito nelle ultime ore da alcune foto. Il settimanale “Nuovo”, infatti, ha paparazzato la bella Tina Cipollari proprio in compagnia di Vincenzo Ferrara. Tra i due, a vedere la foto, non pare esserci astio né cose in sospeso. Anzi, al contrario, l’atmosfera pare molto serena il che ha fatto sperare in un ritorno di fiamma. Come stanno le cose? Vediamolo.

Tina Cipollari serenamente accompagnata

Tina Cipollari è stata beccata dal settimanale Nuovo in compagnia del compagno Vittorio Ferrara. Nulla di strano se non fosse che da diverse settimane, ormai, si parlava di un allontanamento tra i due. Alcuni, addirittura, avevano parlato di una rottura definitiva sebbene i motivi non fossero mai stati resi noti. Le cose, però, sembrano essere cambiate dal momento che i due sono stati visti insieme apparendo, tra l’altro, molto sereni.

In base a quanto emerso, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sarebbero incontrati nella città di lui, Firenze. Città, questa, in cui più volte i due erano stati avvistati quando tra loro splendeva il sole e quando, addirittura, si parlava di un imminente matrimonio. Nelle ultime ore, però, i due si sono visti per una passeggiata e per un pranzo insieme. Un pranzo interrotto da un sms a cui la Cipollari non ha esitato a rispondere subito.

Felicemente separata

Fino a pochissime settimane fa quando a tutti era parso che tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sembrava finita, si era fatta largo un’indiscrezione particolare. Secondo alcuni, infatti, la bella Tina aveva interrotto la relazione con Ferrara per riavvicinarsi a Kikò Nalli, suo ex marito e padre dei suoi figli. Anche l’uomo, infatti, è rimasto single dopo la fine della storia d’amore, nata al Grande Fratello VIP, con Ambra Lombardo.

A quella voce di un possibile ricongiungimento familiare, la stessa Tina Cipollari aveva dato un netto taglio. La donna, infatti, ha smentito in maniera categorica un evento di questo tipo e si è definita, in quell’occasione, “felicemente separata”. Che questo periodo di separazione sia già alle spalle? Si attendono, adesso, conferme ufficiali.