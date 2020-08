La vita in diretta estate: Andrea Delogu rimane senza una scarpa in studio [FOTO]

Andrea Delogu in studio senza una scarpa: per quale ragione?

Continua la programmazione de La vita in diretta estate. Nel quarto appuntamento settimanale, nella seconda parte i padroni di casa hanno ceduto la linea alle Occhi di gatto. In poche parole i conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi hanno chiamato in questo modo Sandra Milo e la figlia Debora Ergas. In questa occasione le due donne hanno mostrato al pubblico di Rai Uno le specialità di Peschici, un comune che si trova nel Gargano, in provincia di Foggia.

Ad un tratto però, c’è stato un inaspettato errore di regia, quando, per qualche istante, le telecamere del rotocalco hanno inquadrato l’ex iena senza una scarpa. La diretta interessata è apparsa in grande difficoltà perché era costretta a reggersi solo sulla gamba sinistra. Ma si è trattato di uno sbaglio o tutto è stato studiato a tavolino?

La calzatura era in mano di Marcello Masi

Ebbene sì, nella puntata de La vita in diretta andata in onda giovedì 6 agosto 2020 magicamente Andrea Delogu si è ritrovata senza la scarpa destra. Dove è andata a finire la calzatura? A renderlo noto è stata la stessa regia del rotocalco pomeridiano di Rai Uno. L’oggetto in questione era tra le mani di Marcello Masi. Per quale ragione?

I padroni di casa non hanno fornito nessuna spiegazione ai telespettatori che li guardavano da casa. Quindi è sceso un velo di mistero sulla vicenda. Quando la regia del programma li ha mostrati ancora una volta, la scarpa era magicamente tornata al piede sinistro dell’ex iena. E proprio quest’ultima agli occhi del pubblico è apparsa sorridente. (Continua dopo la foto)

Cosa è successo tra Marcello Masi ed Andrea Delogu?

Giorni particolari a La vita in diretta estate che si sta avviando verso la conclusione. Infatti da lunedì 7 settembre alle 16:50 su Rai Uno torna Alberto Matano in solitaria alla conduzione della versione tradizionale del format.

E se nella puntata andata in onda mercoledì Andrea Delogu è stata protagonista di una gaffe, il giorno seguente la stessa è apparsa in video senza la scarpa destra. Ad un tratto la donna ha indicato il collega Marcello Masi che diceva qualcosa di incomprensibile.