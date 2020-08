Francesca Cipriani senza freni, si spoglia in strada e interviene la Polizia

Francesca Cipriani sta realizzando un calendario

Qualche giorno fa Francesca Cipriani è finita al centro dell’attenzione mediatica per alcune affermazioni fatte nel corso di una recente intervista al periodico Nuovo. In quell’occasione l’ex gieffina ha confidato di essere stata protagonista di una brutta disavventura. E se gran parte della popolazione italiana si sta rilassando al mare oppure in montagna, l’ex Pupa al momento sta lavorando per realizzare le ultime foto del suo calendario. Ma durante lo shooting fotografico è accaduto qualcosa di inaspettato.

Un vigile urbano si è presentato sul set e ha interrotto la prosecuzione. Per quale ragione? Ad attestare il tutto ci ha pensato il magazine diretto da Riccardo Signoretti nel quale ha pubblicato alcuni scatti. Giunti sul set, le forze dell’ordine hanno bloccato tutto perché la Cipriani si trovava in lingerie vicina ad una balla di fieno a bordo di una strada. Sicuramente qualche passante avrà fatto la segnalazione alla Polizia municipale e di conseguenza quest’ultimi si sono recati sul posto.

L’ex Pupa fermata dalla Polizia municipale

“E’ arrivato un vigile per farmi la multa”, sono queste le parole di Francesca Cipriani che dichiarato nel corso dell’intervista al periodico Nuovo. Subito dopo l’ex gieffina ha rivelato che si è prodigata per spiegare all’agente della Polizia municipale che stava lavorando e che non stava mancando di rispetto a nessuno. Nonostante un posto particolarmente riservato, essendo in un periodo estivo le persone le trovi in qualsiasi angolo.

Le giustificazioni dell’ex Pupa al vigile hanno funzionato. Infatti a lei e all’intera troupe non è stata fatta nessuna multa. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi dopo aver avuto paura si è tranquillizzata. Nel frattempo nelle ultime settimane la soubrette abruzzese è finita al centro del gossip per qualcosa che la riguarda da vicino.

Francesca Cipriani e la cotta per Can Yaman

Qualche settimana fa Francesca Cipriani si è detta dispiaciuta perché Can Yaman non l’ha più invitata a cena. Si avete letto bene, il Can della soap opera turca di Canale 5 DayDreamer – Le Ali del Sogno nella quale recita insieme alla collega Demet Ozdemir.

L’ex Pupa e il bel attore si erano conosciuti dietro le quinte di Live Non è la D’Urso quando lui fu ospite. In quell’occasione avevano parlato un po’ e lei le aveva strappato la promessa che si sarebbero rivisti. Poi è scoppiata la pandemia e la quarantena e non se ne è fatto più nulla. “Gli scrivo e non mi risponde, piango tutti i giorni per lui“, ha dichiarato la giunonica abruzzese.