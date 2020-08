Mara Venier, vuota il sacco: “Una profonda depressione, mi avevano rottamata. Ho passato l’inferno”

Mara Venier e la depressione che l’ha colpita anni fa

In questo momento Mara Venier si trova in vacanza in attesa di tornare sul piccolo schermo alla guida di Domenica In. Di recente, però, dopo aver comunicato di essersi fatta male all’altra gamba, la professionista veneta è tornata a parlare di uno dei momenti più difficili della sua vita.

In un certo momento la moglie di Nicola Carraro ha sofferto di una profonda depressione. Ovviamente tale condizione era dovuta all’allontanamento della stessa dalla Rai. “Mi avevano rottamata, detto che ero vecchia. Non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma io ho passato l’inferno”, ha dichiarato l’ex giudice popolare di Tu si que vales. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato al magazine diretto da Umberto Brindani.

L’allontanamento dalla Rai e la morte della madre

Ma non è finita qui. Oltre allontanamento dalla tv di Stato in quel periodo si è poi aggiunta la morte della madre. Una situazione insostenibile che l’ha gettata nello sconforto perché era molto legata alla donna. “La morte di mia madre è stato un dolore immenso per me, solo con Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito, vissuto”, ha confessato la conduttrice di Domenica In in una recente intervista al magazine Oggi.

“Ho avuto una profonda depressione, pur lavorando, perché per me il lavoro è sempre stato un modo per distrarmi, ma ero davvero piegata, anche se non lo mostravo”, ha continuato la donna.

Mara Venier a lavoro per Domenica In 2020/2021

C’è stato qualcosa che ha fatto scattare in Mara Venier una molla al punto da farla reagire. La nascita del suo secondo nipotino Claudio Capponi ha portato in lei la voglia di vivere: “È stato un vero miracolo e mi piace pensare che sia stato un regalo di mia mamma da lassù: io credevo davvero che la mia vita fosse finita”. Nel frattempo la professionista veneziana si sta preparando alla prossima edizione di Domenica In.

A quanto pare nella nuova stagione che inizierà a settembre 2020 pare che la moglie di Nicola Carraro voglia al suo fianco il danzatore napoletano Stefano De Martino. Quest’ultimo per tutta l’estate è stato uno dei protagonisti delle sulle cronache rose a causa del triangolo amoroso con l’ex moglie Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi.