Temptation Island, dopo l’incendio parla il direttore, cosa accadrà al reality show della Marcuzzi?

Sul web, ormai, non si sta facendo altro che parlare del devastante incendio che ha colpito il resort nel quale si svolge Temptation Island. La ricostruzione dei fatti ha condotto verso un’azione di tipo dolosa mirata ad intimorire il direttore della struttura.

In seguito a questo gesto efferato, però, Gianluca Loi ha deciso di rompere il silenzio e di chiarire ulteriormente la vicenda. Nel frattempo i telespettatori si chiedono cosa accadrà alla successiva edizione del reality show, che comincerà il prossimo mese.

L’incendio e le parole del direttore

L’incendio che ha colpito il resort, sede di Temptation Island, ha lasciato tutti di stucco. I malintenzionati che hanno originato l’evento hanno distrutto parte della struttura e anche il materiale di Mediaset che riguarda il reality show. Ad ogni modo, i malintenzionati che hanno appiccato il fuoco hanno anche lasciato una lettera minatoria al direttore della struttura, Gianluca Loi. Nel dettaglio, i protagonisti avrebbero chiesto di licenziare il loro bersaglio, altrimenti avrebbero proseguito a vendicarsi con le famiglie dei dipendenti.

L’incendio è partito da due punti diversi del villaggio. Il primo è stato appiccato nella sala congressi, mentre il secondo è partito da un’auto parcheggiata all’interno del villaggio. Il direttore, però, non è sembrato intimorito dalle parole dei criminali, sta di fatto che ha rilasciato delle dichiarazioni ben precise. Gianluca ha detto di non avere paura, in quanto non ha nulla di cui dovrebbe pentirsi o recriminarsi. Inoltre, Loi ha assicurato che, nonostante i danni siano parecchio ingenti, il resort proseguirà con la stagione lavorativa garantendo agli ospiti soggiorni da favola. (Continua dopo le foto)

Le sorti di Temptation Island

Questo aggiornamento, quindi, fa ben sperare che nell’arco di questo mese di tempo i membri dell’hotel riescano a riparare i danni causati dall’incendio consentendo il regolare svolgimento di Temptation Island. La prossima edizione, infatti, comincerà mercoledì 9 settembre e sarà guidata da Alessia Marcuzzi. Questo dato è stato divulgato direttamente dai membri della rete del Biscione, pertanto, è alquanto certo.

Qualche piccolo dubbio, invece, permane in merito alla location. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a porre rimedio a tutto ciò che è successo sulla meravigliosa spiaggia di Is Morus Relais, è probabile che il programma decida di trasferirsi altrove. Tale decisione potrebbe essere presa anche per garantire una maggiore tutela a tutti i protagonisti che prenderanno parte alla trasmissione.