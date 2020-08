Caterina Balivo arrabbiata nera contro un utente web, l’attacco social: “Muori di fame…”

Caterina Balivo in vacanza con la sua famiglia

Dopo il clamoroso addio a Vieni da me, Caterina Balivo al momento si trova senza nessuno programma da condurre. In attesa di conoscere il suo futuro professionale, la 40enne si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia. Un tour delle migliori località del nostro Paese, rispettando la promessa che aveva fatto mesi fa, ovvero di rimanere in Italia per contribuire alla ripresa dell’economia dopo la pandemia da Coronavirus.

Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, l’artista napoletana è particolarmente attiva sui suoi canali social dove posta dei contenuti. Infatti è possibile vedere delle foto e dei video che la mostrano insieme alle persone care. Tuttavia c’è qualcuno che si è spinto oltre utilizzando un linguaggio abbastanza volgare. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare rispondendo a ton. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La conduttrice Rai in fissa con le ricette culinarie

Al momento Caterina Balivo ha una fissa per le ricette culinarie, infatti su Instagram la si vede alle prese coi fornelli. L’ex padrona di casa di Vieni da me recentemente ha intrattenuto tutti i suoi follower con una serie di scatti che mostrano delle pizze e focacce, con molta probabilità preparate in casa e poi fatte vedere ai seguaci per chiedere loro un giudizio.

“Prima pizza bianca con sale grosso, poi margherita e seguirà una con i pomodorini“, ha annunciato fiera la professionista partenopea condividendo la propria immagine sulle teglie: “Stasera aperta la pizzeria Caterina“.

Un utente commenta in maniera spinta, la Balivo lo zittisce

Una foto, quella postata da Caterina Balivo, che ha spinto qualche utente web a a commentare lo scatto in questione con dei commenti poco consoni: “Questa pizza me la mangerei solo sul tuo corpo“. Un’affermazione goliardica che non è passata inosservata alla diretta interessata che al momento si trova in vacanza.

L’ex padrona di casa di Detto fatto e Vieni da me, infatti, ha individuato il seguace, rispondendogli a tono: “E allora muori di fame”. La replica da parte della moglie di Guido Maria Brera è piaciuto moltissimo ai veri follower che hanno commentato in maniera positiva alla sua reazione lasciando anche tanti cuoricini rossi. L’internauta ha avuto la sua lezione.