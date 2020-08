Cristina Plevani vuota il sacco: “Mi hanno fatto vincere il Grande Fratello perché…”

Cristina Plevani si confessa al Corriere della Sera

Sono trascorsi esattamente 20 anni dalla sua esperienza al Grande Fratello. Stiamo parlando di Cristina Plevani che è entrata nella storia della televisione italiana per aver vinto la prima edizione del reality show di Canale 5. Nel programma partito nel nostro Pese nel 2000, l’ex bagnina ha avuto un flirt col compianto Pietro Taricone che è venuto a mancare un decennio fa a causa di un terribile incidente col paracadute.

In un’intervista rilasciata recentemente per il Corriere della Sera, l’ex gieffina si è lasciata andare ad alcune confessioni davvero inedite. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

L’ex giffina spiega la possibile ragione della sua vittoria al GF

Intervistate dal Corriere della Sera, Cristina Plevani è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello. La donna ha ammesso che era molto giovane e non aveva idea di quanta gente era davanti al teleschermo che guardavano il reality show di Canale. In particolare l’ex gieffina ha sottolineato la sua ingenuità: “Io non ero pronta, ero molto ingenua, venivo da un piccolo paese: sono stata sei mesi senza avere un’agenzia di promozione, ho perso un sacco di contratti e possibilità”.

Ma non è finita qui. Nel corso della chiacchierata col giornalista, la Plevani ha fatto una dichiarazione rivelando quelli che secondo lei sono le ragioni del suo trionfo alla prima edizione del GF: “Ero bruttina, non ero brava a valorizzarmi, ero noiosa e patetica, insomma una sfigata. Una così oggi mi darebbe i nervi, non mi sarei mai televotata. Penso che mi scelsero perché avevo perso da poco i genitori: la ragazza sensibile orfana”.

Cristina Plevani ricorda la morte dei genitori

Nel corso della lunga intervista per il Corriere della Sera, Cristina Plevani ha confessato che quando partecipò alla prima stagione del Grande Fratello non aveva ancora metabolizzato la perdita del padre e della madre.

“Non avevo ancora metabolizzato la perdita dei miei. Sono entrata pensando di fare una vacanza con dei nuovi amici. La mazzata e il dolore sono arrivati una volta che sono uscita. Per me il GF è stato una parentesi, bella, incredibile, speciale, ma fa parte di una sfera che non riguarda il mio privato, le mie emozioni, l’elaborazione del mio lutto”, ha dichiarato l’ex gieffina.