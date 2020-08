DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 17 al 21 agosto: Can deluso da Sanem

Nuovi appuntamenti della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo la pausa di Ferragosto che vede lo stop dal 10 al 14 agosto 2020, DayDreamer – Le Ali del Sogno tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 17 agosto. Infatti Mediaset continuerà a trasmettere i nuovi appuntamenti della seguitissima soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir.

Ovviamente negli episodi che vedremo dal 17 al 21 di questo mese accadranno numerosi colpi di scena che non riguarderanno non solo il fotografo e l’aspirante scrittrice. Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler.

Il piano di Emre ed Aylin da i suoi frutti

Gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che accadranno delle cose che rafforzeranno la crisi del rapporto tra Can e Sanem. Inoltre ci sarà la rottura tra il fotografo e il fratello Emre. Negli episodi trasmessi su Canale 5 dal 17 al 21 agosto 2020, l’aspirante scrittrice rivelerà alla sorella Leyla che lei e il primogenito di Aziz sono una coppia a tutti gli effetti. Poi il Divit si presenterà a casa degli Aydin e verrà a conoscenza che anche Zebercet prova interesse per lei.

Deluso dalla donna che ama, metterà in discussione tutta la sua fiducia. nel frattempo il piano di Emre ed Aylin si andrà concretizzando sempre di più, tanto che lo stesso fotografo sarà costretto a dire a tutti coloro che lavorano alla Fikri Harika di aver perso numerosi clienti. Inoltre la concorrenza hanno diffuso la notizia di una imminente bancarotta dell’agenzia pubblicitaria. Successivamente Can ed Emre avranno una forte discussione in ufficio davanti a tutti ed il primo intimerà a Sanem di andare via.

Entra in scena il signor Enzo Fabbri

Le anticipazioni dei nuovi episodi di DayDreamer Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem chiederà al signor Fabri di risolvere tutti i problemi dell’agenzia. Invece Can salverà la sua amata da una vettura chela stava mettendo sotto. Successivamente la Aydin si recherà nella villa del Divit perché gelosa di Deren.

Gli spoiler dicono anche che a breve il pubblico della rete ammiraglia Mediaset rivedranno nel cast anche l’attore Ozgur Ozberk. Quest’ultimo non è altro che Enzo Fabri, che nelle prime puntate aveva avuto un debole per Sanem. Negli appuntamenti inediti dopo la pausa di Ferragosto, l’uomo che ha delle origini italiane proverà in tutti i modi di ostacolare l’amore tra i due protagonisti dello sceneggiato turco.