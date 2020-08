Amadeus e Fiorello amici per la pelle, vacanze insieme prima di Sanremo 2021 (Foto)

Amadeus e Fiorello hanno mostrato una grandissima intesa durante l’ultimo Festival di Sanremo. Esperienza che, tra l’altro, è destinata a ripetersi nel 2021 nell’edizione sulla quale si sta già iniziando a lavorare. Ma cosa c’è di meglio, prima di tuffarsi nel lavoro, di fare un bel tuffo in mare?

È proprio questo che stanno facendo Fiorello e Amadeus che stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme, al mare, con le relative mogli. A dimostrarlo alcune foto pubblicate nelle ultime ore da un noto settimanale italiano che li ritraggono in completo relax mentre si divertono in Sardegna. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Amadeus e Fiorello grandi amici

Sono davvero amici per la pelle Amadeus e Fiorello. Oltre ad essere tra i binomi più azzeccati della televisione italiana, i due sono molto legati anche nella vita. Non è un caso, quindi, se i protagonisti indiscussi dell’ultimo Festival di Sanremo sono stati paparazzati insieme sulle spiagge della Sardegna durante una vacanza rilassante insieme alle rispettive mogli. A pubblicare le foto è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, prossimamente impegnato con la nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Amici da molti anni, Amadeus e Fiorello sorridono e scherzano insieme alle mogli Giovanna Civitillo e Susanna Biondo. “Siamo noi la coppia dell’estate” hanno sostenuto i due amici inseparabili ed in effetti pare essere proprio così. Non è escluso anzi è quasi certo che durante queste vacanze i due amici stiano preparando la prossima edizione del Festival di Sanremo che li vedrà, nuovamente, al timone.

Mogli complici

Se Amadeus e Fiorello sono molto simili agli eterni ragazzini, alle loro rispettive mogli va certamente il merito di essere riuscite a stare accanto a questi due ragazzoni completandoli in ogni aspetto. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è al suo fianco da diversi anni, da quando, cioè si sono innamorati durante l’Eredità dove lavoravano insieme. La donna è fedele compagna, fidata consigliera e madre premurosa del figlio della coppia, Josè Alberto.

Susanna Biondo, la moglie di Fiorello, non fa parte del mondo dello spettacolo ma, nonostante questo, mostra un incredibile feeling con Amadeus e consorte. Anche in questo caso moglie devota e madre esemplare per le due figlie, Olivia (avuta da una precedente relazione) e Angelica (avuta dall’unione con lo showman siciliano). L’allegria e il feeling che unisce Amadeus e Fiorello sono andati in scena a Sanremo 2020. Questi stessi ingredienti saranno l’ingrediente principale della prossima edizione prevista per febbraio 2021.