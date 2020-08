Cristina Parodi, auguri speciali per il compleanno della mamma (Foto)

La mamma è sempre la mamma e non esiste al mondo amore più grande! È quanto, nelle ultime ore, ha dimostrato anche Cristina Parodi. La giornalista di Mediaset, dopo le critiche per le vacanze a Formentera, ha condiviso sul proprio profilo social un post tenerissimo rivolto a mamma Laura in occasione del suo compleanno.

Uno scatto molto bello quello che accompagna il post in cui, con pochissime parole, Cristina Parodi esprime tutto l’amore per la sua bella mamma con cui ha un rapporto speciale. La risposta dei fans non è tardata, naturalmente, ad arrivare ed è così che la signora Laura ha festeggiato il compleanno sommersa da auguri. Vediamo i dettagli.

Cristina Parodi, gli auguri speciali alla mamma

Cristina Parodi ha condiviso uno degli scatti che la ritrae con la sua mamma. Lo ha fatto in occasione del compleanno di quella che è la donna più importante della sua vita. La foto mostra l’incredibile somiglianza tra le due donne che, tra un po’, più che madre e figlia sembrano essere due sorelle. “Auguri bellissima mamma” scrive la giornalista a corredo della foto evidenziando tutto l’amore che prova con l’hashtag #amoreinfinito.

Un legame importante e molto forte quello che lega Laura Casabassa con la figlia Cristina Parodi così come con gli altri figli, Benedetta e Roberto. “Ho tre figli ma per me non ci sono differenze” aveva sostenuto la donna in una recente intervista, sottolineando “Amo i miei ragazzi allo stesso modo”. Anche se, in effetti, la donna pare avere più affinità proprio con Cristina della quale ha sempre elogiato il carattere e la gentilezza.

Le reazioni al post di auguri

Le reazioni al post di Cristina Parodi per il compleanno della madre non hanno tardato ad arrivare. Moltissimi i followers che si sono uniti agli auguri, alcuni con parole davvero molto belle e lusinghiere. Tra tutti, ad esempio, c’è chi scrive “Che signora magnifica, dalla foto se ne percepiscono l’eleganza e la grande personalità”. Ed, in effetti, parole molto azzeccate che definiscono molto bene Laura, insegnante di Lettere classiche ormai in pensione.

Ad unirsi al coro è anche la sorella di Cristina Parodi, Benedetta che scrive un messaggio altrettanto sentito e ricco d’amore. “Auguri alla mia mamma” esordisce, proseguendo “la donna più bella, intelligente e forte che io conosca” abbinando uno scatto in cui sorride insieme a lei. Una cascata di like e risposte anche in questo caso che hanno suggellato una giornata di compleanno speciale.