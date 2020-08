Rita Rusic, il mini bikini non contiene il seno, fans in completo delirio (Foto)

Rita Rusic è tra i personaggi pubblici più conosciuti in Italia. Produttrice televisiva, attrice e modella è nota in particolare per la sua unione con Vittorio Cecchi Gori con cui è stata sposata dal 1993 al 2000. Discussa protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, la Rusic è tornata sulla bocca di tutti, nelle ultime ore, per degli scatti in spiaggia che definire bollenti è davvero riduttivo.

Rita Rusic, infatti, è stata paparazzata da uno dei settimanali italiani più noti mentre, in spiaggia, prende il sole con un bikini talmente mini da riuscire a coprirle a malapena i capezzoli. Praticamente con il seno a vista, la bella 60enne pare comunque orgogliosa delle sue forme prorompenti che, nemmeno a dirlo, hanno mandato in visibilio i fans. Vediamo i dettagli.

Rita Rusic, foto bollenti

Il settimana Oggi ha paparazzato la bellissima Rita Rusic durante un momento di relax in spiaggia. Nulla di così eclatante dato che siamo nella stagione estiva e tutti si godono il mare. A fare sobbalzare i fans sono state le foto che la ritraggono con un costume davvero troppo mini. Sulla spiaggia di Santa Marinella, l’ex moglie di Cecchi Gori sfida un fisico mozzafiato e delle curve da invidia.

Un mini bikini scuro non riesce assolutamente a contenere il seno che fuoriesce in tutta la sua generosità da quei piccoli brandelli di stoffa che riescono, a malapena, a coprire i capezzoli che spesso rimangono anch’essi scoperti. “È tutto fuori controllo” intitola il settimanale Oggi che ha pubblicato le foto di Rita Rusic in spiaggia. A completare il look da femme fatal della Rusic ci pensano i capelli raccolti e un paio di occhiali scuri.

La reazione dei fans

Se le immagini in questione sono state pubblicate, per primo, dal settimanale Oggi, è normale che dopo abbiano fatto letteralmente il giro del web. I fans si sono scatenati nel vedere una Rita Rusic con un costume che definire mini è davvero eufemistico. I commenti sono, comunque, tutti positivi e sottolineano la grande avvenenza della signora Rusic. I like, allo stesso modo, sono numerosi.

In molti si chiedono se il seno della bella Rita Rusic sia rifatto e se sia giusto, a 60 anni, mostrarsi in maniera così integrale. Ovviamente i punti di vista sono diversi ma una cosa è certa: il web parla di lei in questo momento. E tra invidiosi e maliziosi, vedremo quale sarà la risposta della bella ex gieffina.