Giulia D’Urso svela un divertente retroscena su Uomini e Donne: “Giulio è rimasto traumatizzato” (FOTO)

La storia d’amore tra Giulia e Giulio procede a gonfie vele. A distanza di un po’ di tempo dalla fine di Uomini e Donne, Giulia D’Urso ha svelato un divertente retroscena accaduto durante alcune esterne con il suo attuale fidanzato.

La protagonista si è divertita a rispondere alle domande dei fan e sono saltati fuori argomenti molto interessanti. Tutto è partito nel momento in cui un utente ha chiesto alla dama se Raselli la preferisse con i capelli lunghi o corti.

Il divertente retroscena su Giulio e Giulia

Ieri sera Giulia D’Urso ha risposto alle curiosità dei fan ed ha raccontato anche un divertente retroscena avvenuto a Uomini e Donne. All’epoca, la fanciulla era solita indossare le extension ai capelli. La sua capigliatura, infatti, era davvero parecchio voluminosa, fattore che dona sempre tanta femminilità ad una donna. A Giulio piaceva abbastanza, anche se restava sempre un po’ perplesso dall’eccessivo volume dei capelli. Durante alcune esterne, infatti, il ragazzo provò a mettere le mani tra i capelli della sua corteggiatrice, ma lei si comportava in modo strano.

Giulia, infatti, ha ammesso che ogni qualvolta l’ex tronista provava a toccarle i capelli, lei si scansava evitando che lui potesse scoprire il suo “segreto”. Una volta terminato il percorso all’interno del talk show di Maria De Filippi, poi, la ragazza ha deciso di liberarsi della chioma pesante levando tutte le clip di capelli. Nel vedere questa scena, però, Giulio è rimasto traumatizzato. (Continua dopo la foto)

La D’Urso fa altre confessioni

L’ex corteggiatrice Giulia D’Urso ha raccontato questo divertente retroscena e non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Tale aneddoto è stato rivelato per dire che Giulio la apprezza molto sia con i capelli lunghi sia corti, l’importante è che siano veri. Quell’esperienza gli è bastata per rimanere alquanto spiazzato, pertanto, si augura che non si ripeta più. Nel corso del botta e risposta, poi, Giulia ha anche svelato di stare molto bene in questo periodo.

Un fan, infatti, le ha fatto una tra le domande più banali, ma anche la più importante. Nello specifico le ha domandato come stesse. Lei ha detto di vivere un momento davvero strepitoso, in quanto è felice di trascorrere le sue giornate accanto al suo amore e anche alla sua famiglia. Per tale ragione, non potrebbe chiedere di meglio.