Maria De Filippi, le inaspettate parole su Stefano e Belen: ‘Lui me ne ha combinate tante, lei invece…

La conduttrice si è lasciata andare parlando nel dettaglio del suo rapporto con Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ecco le sue curiose dichiarazioni

Maria De Filippi svela la verità su Emma Marrone e Stefano De Martino

Ormai la notizia ha fatto il giro del web e non solo. Maria De Filippi, dopo tanto tempo, ha deciso di raccontare come sono andate davvero le cose nel triangolo Emma Marrone – Stefano De Martino – Belen Rodriguez. La conduttrice si è sentita libera di parlarne dal momento che sono passati tanti anni.

“La situazione era tragica”, ha detto a Gente, Stefano litigava con Emma e la accusava di cose che non faceva soltanto perché aveva iniziato un flirt con Belen. Il ballerino non voleva confessarlo, ma messo alle strette dalla conduttrice alla fine l’ha fatto e così Maria ha deciso di dirlo a Emma. L’atmosfera era molto tesa ma tutti e tre sono rimasti a lavorare con lei in quell’edizione di Amici. Maria ha parlato a lungo durante l’intervista sia di Stefano che di Belen rivelando aneddoti davvero curiosi. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Maria: ‘Stefano ne ha combinate tante, Belen…

La conduttrice ha detto di avere un bel rapporto con Stefano anche se ogni volta che va a trovarla è perchè ha combinato un guaio. Ma lui è fatto così e ne ha avuto l’ennesima prova quando durante il lockdown lui si stava spostando da Milano a Napoli per lavoro ed è passato a trovarla. Poco dopo è successo tutto il caos con Belen. Ma “Stefano riesce a farsi perdonare l’imperdonabile“, ha assicurato Maria. Come lo sa? L’ha fatto anche con lei, combinandone di tutti i colori, avendo una storia con un’altra ballerina di Amici.

La ballerina in questione è Giulia Pauselli con la quale ha avuto un flirt mentre stava con Emma. Adesso Giulia è felicemente fidanzata con Marcello Sacchetta, con il quale Stefano è grande amico.

Tuttavia, questa volta Maria non sa che cosa possa succedere tra Stefano e Belen ma è probabile che tornino insieme. Lui fa il guaio, poi va dalla persona “con quella faccia lì, con quel sorriso lì” e si fa perdonare.

A proposito della bella argentina Maria De Filippi ha detto che ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre perchè Belen “nel cuore è rimasta un po’ bambina” e lo dimostra ogni volta a Tu sì que vales. La showgirl non fa mai pesare agli altri quanto è bella ma è alla mano con tutti e sostiene sempre le donne. Che cosa pensate di queste dichiarazioni?