Gabriel Garko andrà davvero al Grande Fratello Vip? Spunta un’altra indiscrezione

Dopo le dichiarazioni di Patrizia De Blanck sulla presenza di Gabriel Garko nella quinta edizione del reality, arriva un’altra indiscrezione che cambia le cose

Grande Fratello Vip: Gabriel Garko sì oppure no?

Poche ore fa si è diffusa la notizia che Patrizia De Blanck ha parlato pubblicamente della sua presenza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip ad un evento. Come ha riportato una lettrice del sito di gossip IsaeChia.it, nel parlare con il presentatore ha anche detto che con lei ci sarebbero stati Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Gabriel Garko. Tuttavia, pare che questo non corrisponda al vero.

Infatti, poco dopo il sito Giornalettismo ha smentito la presenza di Gabriel Garko nel cast affermando con certezza che l’attore è impegnato in altri progetti (non televisivi) e quindi non potrà esserci nella Casa più spiata d’Italia. Probabilmente ci saranno stati dei contatti con la produzione, Alfonso Signorini lo avrà corteggiato, ma sembra che il tutto non abbia dato esito positivo per gli appassionati dell’attore e del reality.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha ammesso che condurre la quarta edizione del Grande Fratello Vip non è stato affatto facile. Prima il doppio appuntamento settimanale, poi l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, l’hanno messo in seria difficoltà. Tuttavia, il suo concentrarsi sulle storie personali dei concorrenti è piaciuta molto, tanto da offrirgli la possibilità di lavorare immediatamente alla quinta edizione.

Pupo sarà uno degli opinionisti, mentre per quanto riguarda il cast, il conduttore ha assicurato che sarà addirittura migliore della scorsa edizione. Infatti, ha visto più di 40 vip tra attori e cantanti, e non solo, e alcuni insospettabili si sono candidati. Inoltre, vasta scelta anche tra i giovani che ambiscono ad entrare dalla porta rossa della Casa di Cinecittà.

Le ultime indiscrezioni

Sempre secondo il sito Giornalettismo pare che la presenza di Elisabetta Gregoraci sia certa, punto di domanda invece per Flavia Vento. Sappiamo che Alessandra Mussolini ha rifiutato (e ha scelto Ballando con le Stelle), così come Giuliana De Sio e Maddalena Corvaglia. Tuttavia, sappiamo che Asia Argento, Riccardo Fogli, Matilde Brandi, Tosca D’Aquino hanno sostenuto il provino.

Non solo, ma per settimane si è parlato di un’impronta più sentimentale che Alfonso Signorini vuole dare al programma e per questo ci sarebbe la possibilità di vedere coppie di famosi come unico concorrente. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno smentito, nessuna dichiarazione, invece, dai citati Andrea Damante e Giulia De Lellis, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.