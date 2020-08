Anna Boschetti prende una drastica decisione dopo Temptation Island: le offese erano troppe

Anna Boschetti è stata sicuramente la concorrente più discussa di questa edizione di Temptation Island, per tale ragione, al termine del reality show, ha deciso di prendere una drastica decisione. Numerosi haters si sono divertiti a sfogare la loro rabbia contro di lei scrivendo gravi offese ed insulti al di sotto delle foto del suo account Instagram.

Lei ha annunciato di essere disposta a portare in tribunale tutte le persone che si sono permesse di diffamarla. Tuttavia essendo davvero moltissime, sarebbe davvero arduo riuscire nell’impresa. Per tale motivo, la donna ha fatto una scelta diversa.

La drastica decisione di Anna Boschetti

Una volta terminato Temptation Island, i vari protagonisti sono potuti tornare sui social per mostrare ai telespettatori come stiano procedendo le loro giornate. Tra le varie coppie, quella formata da Anna e Andrea è quella che ha generato particolare sgomento. Nonostante lei si sia comportata in modo discutibile durante l’esperienza, lui ha deciso di perdonarla, sta di fatto che sui social sono soliti condividere dediche d’amore e messaggi romantici.

L’account di Anna Boschetti, però, continua ad essere il più bersagliato, sta di fatto che la donna ha preso una drastica decisione. La dama ha deciso di bloccare la funzione commenti al di sotto dei suoi post. Nella maggior parte delle foto pubblicate, anche le più vecchie, gli utenti sono stati in grado di riempire il profilo di insulti e parole davvero poco carine nei confronti della protagonista. (Continua dopo il post)

Le ultime Instagram Stories della compagna di Andrea

Quasi tutti gli utenti sono dell’idea che Andrea non avrebbe dovuto perdonarla in quanto lei è davvero una persona meschina e manipolatrice. Queste parole, però, non sono riuscire a modificare le intenzioni e i sentimenti del ragazzo. Lui ha, infatti preferito seguire il suo cuore inimicandosi anche le persone che, inizialmente, erano schierate dalla sua parte. Nel frattempo, dopo la drastica decisione, Anna Boschetti ha deciso di condividere con il web solo Instagram Stories, che nel giro di 24 ore si cancellano automaticamente.

Proprio di recente, infatti, la dama ha condiviso uno spezzone della puntata conclusiva del reality show, in cui i due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. Successivamente, invece, è stata pubblicata una Storia in cui Anna è in un treno diretta verso una meta non palesata.