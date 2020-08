Maria De Filippi super sexy in bikini, fisico asciutto e addominali scolpiti: che schianto! (FOTO)

Maria De Filippi super sexy in bikini

Come ogni estate, Maria De Filippi come ogni anni sceglie la vacanza, prima di ripresentarsi a settembre per l’inizio della nuova stagione televisiva. Dalle immagini pubblicate da Novella2000, distesa in relax a largo di Ansedonia, vicino Orbetello , Queen Mary appare in super forma, in bikini, in versione sirenetta. 58 anni e non sentirli affatto. Come si vede negli scatti, Maria mostra sempre un fisico asciutto, ben definito e palestrato.

Fotografata con un bikini nero, mentre è distesa al sole al largo di Ansedonia, Maria De Filippi sfoggia una prova costume davvero da 10 e lode. Biondissima e abbronzatissima, può tranquillamente essere invidiata da donne molto ma molto più giovani di lei. Spesso, la presentatrice ha raccontato che anche prima di andare in onda ama allenarsi. Il segreto della sua siluette asciutta è proprio questo: allenamento e buon cibo. (Continua dopo la foto)

La conduttrice in vacanza con la sua famiglia

Dalle immagini, in compagnia di Maria De Filippi c’è il figlio Gabriele. Madre e figlio sono molto uniti, infatti, per il giovane, la conduttrice oltre ad essere sua mamma è anche una maestra di vita e fonte di ispirazione. Il ragazzo lavora in tv con lei, sia a “C’è Posta per te che a “Uomini e donne”.

Pochi sanno che da tempo è fidanzato e da poco è uscito di casa per andare convivere con la fidanzata. Intanto dal mare, Maria continua a godersi le sue meritate vacanze e anche il grande successo di questa edizione di distanza Temptation Island da poco terminata.

Un altro anno ricco di impegni e successi

A breve Maria De Filippi tornerà a lavoro. Tra poche settimane partirà una nuova edizione di Uomini e donne, che già si prospetta ricca di colpi di scena. I fan dell’amatisismo programma non aspettano altro di avere notizie di Gemma Galgani e Sirius. Inoltre, lo staff di Maria è già in lavorazione per il casting delle nuove edizioni di “Amici” e le interviste di “C’è posta per te”, che tornerà come sempre in primavera.

Queen Mary sarà ancora una volta nella squadra di “Tu sì que vales”, senza dimenticare la gestione della nuova edizione di “Temptation Island” che sarà condotta da Alessia Marcuzzi.