Temptation Island 2: Alessandra ed Emanuele scoprono se il loro terzo figlio sarà maschio o femmina

Alessandra ed Emanuele sono in attesa del terzo figlio. Hanno da poco scoperto se si tratta di un maschio o di una femmina

Temptation Island: Alessandra ed Emanuele genitori per la terza volta

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island. Durante il loro percorso le cose non sono andate bene perchè lui ha preso una cotta per una delle tentatrici, Fabiola Cimminella. Sono usciti separati dal programma, ma poi lei ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia.

Alessandra e Emanuele si sono sposati nel 2016, la loro prima bambina, Beatrice, è nata l’anno dopo, mentre nel 2019 è nato Enea. Qualche settimana fa, con grande sorpresa da parte di entrambi, hanno scoperto di essere in attesa del terzo bambino. Alessandra l’ha annunciato con molta emozione sui social ma anche se si tratta di una gravidanza inaspettata è davvero felicissima. Pochi giorni fa ha anche scoperto il sesso del bambino e l’ha comunicato al marito in un modo un po’ particolare.

Maschio o femmina?

In un video pubblicato sui social si vede la coppia molto emozionata. Emanuele ha sempre pensato, in queste settimane, che si trattasse di una bambina, poi durante le ultime ore mentre si trovava in auto gli è passato davanti un palloncino azzurro e quindi non ne era più così sicuro.

Tuttavia, la coppia ha aspettato che da una barca di levasse del fumo e questo fumo quando è arrivato era di colore rosa. Alessandra ed Emanuele si sono abbracciati commossi e felici per questa nuova vita che sta per arrivare nella loro famiglia. Per adesso non rimane che fare loro tanti auguri, in attesa di scoprire il nome e tutti i dettagli che vorranno condividere con chi li segue con affetto.

Il successo di Temptation Island

Filippo Bisciglia conduce Temptation Island da sette anni con grande successo. La settima edizione si è appena conclusa con un record di ascolti. Come affermano conduttore e produzione, il successo del programma è nel vivere le dinamiche di coppie normali in cui i telespettatori possono immedesimarsi. Anche la versione VIP ha dato ottimi risultati, conoscere le dinamiche di una coppia famosa incuriosisce molto il pubblico.

Negli anni ci sono stati episodi del tutto scontati, ma sono successe anche cose inaspettate. La produzione ha dovuto censurare rumori e immagini tra fidanzati e single, ad esempio. Tuttavia, alcune coppie o alcuni protagonisti ancora oggi sono molto amati e seguiti dal pubblico, come nel caso di Alessandra ed Emanuele.