Scultura a grandezza naturale di gatti: nuova trovata della Legoland di Melbourne

Non si può negare che il legame tra un essere umano e un animale domestico sia incredibilmente forte. È probabile che tutti coloro che hanno un cane o un gatto, cospargendo la casa di foto del proprio batuffolo, e riempiono persino l’account Instagram.

Ma se qualcuno ha deciso di immortalare il proprio animale domestico in un modo particolare, LEGOLand a Melbourne ha deciso di andare incontro a queste bizzarre decisioni. Creerà per chiunque lo voglia, infatti, una scultura a grandezza naturale di gatti.

Melbourne si attrezza per fare la scultura a grandezza naturale di gatti

Il negozio di Melbourne ha annunciato che una persona fortunata avrà la possibilità di trasformare il proprio gatto in una replica a grandezza naturale usando pezzi LEGO. Il Mastro Costruttore LEGO Kieran Jiwa è stato chiamato a realizzare il sogno di qualcuno. Si tratta una specie di concorso, i cui solo u fortunato avrà la meglio.

Jiwa ha detto: “Essendo un amante dei gatti confessato, sono piuttosto entusiasta di questa competizione. In preparazione ho già fatto una corsa di prova con la mia gatta Freya. Questo felino non proprio peloso è composto da 5.000 pezzi LEGO e mi ha portato circa 50 ore per progettare e costruire. Freya non vedeva l’ora di incontrare il suo sosia LEGO, ma ora sono buoni amici! Non vedo l’ora di vedere le proposte arrivare e di affinare le mie capacità di costruzione di gatti. Una volta che avrò finito il modello, lo consegnerò al vincitore da mostrare a casa loro “.

Proposta per una sola persona

LEGOLand sta offrendo il dolce regalo in occasione della Giornata internazionale del gatto che si avrà il prossimo sabato 8 agosto. E sarà disponibile solo per una persona. Chiu que lo voglia deve presentare la sua candidatura, e deve anche spiegare perché ritiene che il suo gatto sia più meritevole di altri di ricevere la scultura.

Centinaia di persone hanno già commentato il post di Facebook che pubblicizzava l’offerta.

Nel post del negozio simlegge: “Il tuo gatto è bello e fa le fusa in ogni modo? Vuoi immortalare la loro grandezza e avere qualcosa da fargli scacciare da uno scaffale alto? Non stiamo giocando a giochi di gatto e topo con te, tutto ciò che devi fare è inviare una foto del tuo amato animale domestico e dirci perché il tuo gatto dovrebbe essere replicato con mattoncini LEGO e il nome del tuo gatto, l’età e riproduci nella sezione commenti qui sotto”. La possibilità di candidarsi si avrà fino al 25 agosto.