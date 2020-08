Uomini e Donne, Armando Incarnato in difficoltà chiede aiuto su IG: “Segnalate, per favore”

Furto d’identità per Armando Incarnato

Nonostante Uomini e Donne sia in pausa estiva da un paio di mesi, uno dei protagonisti del Trono over di U&D continua a far parlare di sé. Ci stiamo riferendo ad Armando Incarnato, che negli ultimi tempi è particolarmente attivo sul suo account Instagram. Con delle Stories e dei post l’imprenditore campano condivide coi follower attimi del suo quotidiano. L’ex di Veronica Ursida sta attraversando un’estate all’insegna del relax insieme alla sua famiglia e in compagnia degli amici.

Di recente, però, qualcosa ha particolarmente turbato il cavaliere. Quest’ultimo sul suo canale ha fatto sapere che c’è un uomo che si spaccia per lui e che si avvicina alla gente presentandosi come Amrndo Incarnato. “Andiamo bene. Per favore segnalate questa pagina”, è questo l’appello del napoletano.

L’appello del cavaliere di U&D su Instagram

Armando Incarnato, uno dei protagonisti assoluti del parterre senior di Uomini e Donne, di recente è stato vittima di un furto di identità. A lasciare scosso il cavaliere napoletano è stato un account Instagram che utilizza il suo stesso nome e che condivide le medesime foto dell’imprenditore.

“Fake”, ha scritto l’ex di Veronica Ursida pubblicando sul suo canale che l’utente web fake starebbe contattando delle ragazze a nome suo: “Quando hai finito di contattare le ragazze a nome mio fammi sapere”. Armando è molto infastidito ed arrabbiato con il soggetto che sta compiendo un gesto illegale: “Vedi che di Armando c’è n’è uno”.

Armando Incarnato intima denunce alla polizia postale

Come accennato prima, Armando Incarnato sta trascorrendo un’estate in famiglia e con i suoi migliori amici. Infatti su Instagram si vedono spesso delle foto che la mostrano con la figlioletta Michelle. Nelle ultime ore, però, il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha scoperto che un individuo su IG si spaccia per lui.

Il protagonista del dating show di Maria De Filippi ha fatto un appello a tutti coloro che lo seguono sul social network pregando loro di segnalare l’account in questione. Ma non è finita qui, il diretto interessato ha contattato personalmente il soggetto per dirgli che lo avrebbe denunciata alla polizia postale per appropriamento di immagine e persona. “Non stai bene, curati”, ha concluso Armando. Il tizio cancellerà la pagina?