Un Posto al Sole colpito da un grave lutto: l’attore si è spento a soli 30 anni [FOTO]

E’ venuto a mancare l’attore napoletano Marco Malapelle

Nelle ultime ore il mondo del cinema e della televisione italiana è stato colpito da un gravissimo lutto. Purtroppo nel suo quartiere Stella a Napoli, è deceduto Marco Malapelle. Quest’ultimo che era un giovane attore aveva compiuto da poco 30 anni ed è venuto a mancare a causa di un brutto male.

La patologia che ha colpito ‘O Gemello’, così veniva soprannominato, stando alle testimonianze alle persone che lo conoscevano bene, lo ho stroncato nel giro di qualche mese. A diffondere la tremenda notizia, su Facebook, è stata la pagina ‘Quartiere Sanità Napoli e dintorni’. Ovviamente tutto il capoluogo campano e molti personaggi dello spettacolo si sono stretti al dolore della famiglia. Andiamo a vedere nello specifico altre informazioni.

Marco Malapelle ha lavorato a Un Posto al Sole e L’Amica Geniale

Marco Malapelle, conosciuto da tutti come ‘O Gemello’, viveva in un quartiere popoloso del capoluogo campano a cui l’artista era molto attaccato. L’attore che aveva soli 30 anni aveva lavorato per tanto tempo in teatro.

Ma poi sono arrivate le occasioni lavorative nella tv di Stato con parti prestigiose prima nella soap opera napoletana di Rai Tre Un Posto al Sole ambientata e successivamente ha avuto un ruolo anche nella fiction della prima rete L’Amica Geniale. (Continua dopo la foto)

I messaggi di cordoglio per l’attore 30enne

Tra i vari messaggi di cordoglio in onore di Marco Malapelle, ce ne è uno scritto da Ciro Guida, consigliere di Municipalità e noto agente di spettacolo napoletano. Parole cariche di commozione per una vita spezzata prematuramente. “Oggi il Quartiere Stella piange la scomparsa di un suo Figlio, Marco Malapelle, una persona perbene, un ragazzo speciale. Ci salutavamo sempre con grande affetto io e te. Ti porto nel cuore Geme’”, si legge sul social network.

Dopo la diffusione della morte di ‘O Gemello’, sono giunti centinaia di messaggi di affetto sui vari canali in ricordo di un ragazzo che ha lasciato questo mondo troppo presto. Un giovane attore che avrebbe potuto dare tanto alla televisione e al cinema italiano. La notizia della malattia del 30enne non era stata diffusa a livello nazionale ma solo nel circondario partenopeo.