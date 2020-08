Oroscopo 8 agosto 2020: ottimo momento per i Cancro, Bilancia attenti nel lavoro

L’Oroscopo di sabato 8 agosto esorta i Cancro ad agire, sia in amore sia in questioni private, in quanto il periodo è molto positivo. Anche i Pesci vivranno una rinascita

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi i nati sotto questo segno saranno molto reattivi. Questo vuol dire che ci sarà una certa suscettibilità che vi porterà ad arrabbiarvi facilmente. Allo stesso tempo, però, dovete fare attenzione agli incontri. Ci sarà una certa propensione ad innamorarsi facilmente. Attenti a non restare scottati.

Toro. La situazione sentimentale va verso un graduale miglioramento. Finalmente potrete chiarire alcuni dissapori e risolvere delle polemiche. Nel lavoro, invece, ci sono diverse cose da gestire e la cosa potrebbe rendervi particolarmente agitato. Cercate di mettere tutto a posto quanto prima.

Gemelli. L’uscita di Venere dal vostro segno vi destabilizzerà un po’ dal punto di vista sentimentale. Ci sarà una certa voglia di consolidare i rapporti amorosi, in quanto non amate il rischio e le incertezze. Il lavoro procede, ma dovete cercare di essere un po’ più concentrati.

Cancro. Venere entra nel vostro segno e questo favorirà la nascita delle relazioni stabili. A partire da questo momento sarete molto propensi a tutelare e proteggere la sfera familiare. In amore siete gelosi e talvolta possessivi. Ottimo momento se state pensando di rinnovare casa o di fare un figlio.

Leone. L’Oroscopo di sabato 8 agosto denota una certa propensione a prendere coscienza dei vostri sentimenti. Oggi potrete fare chiarezza tra le vostre emozioni e comprendere chi è davvero importante per voi. Siete passionali, ma allo stesso tempo avete i piedi saldi per terra. Buone occasioni per fare trattative.

Vergine. C’è qualcosa che vi turba e che vi sta rendendo particolarmente nervosi. Dovete chiarire alcune questioni con la famiglia. Nel lavoro, invece, potrebbero arrivare delle novità molto presto. In amore siete un po’ tesi, non tutto sta andando come vi eravate immaginati.

Previsioni 8 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro continua a darvi un po’ di preoccupazioni. Non vi sentite al sicuro e temete di essere fregati da un momento all’altro. Non potete concedervi passi falsi. In amore ci sarà una maggiore distensione e potranno essere messe a punto alcune vicende. Non siate troppo esigenti.

Scorpione. L’Oroscopo dell’8 agosto denota una giornata importante per quanto riguarda i sentimenti. Avete il coltello dalla parte del manico e potrete quindi, decidere, in che direzione far andare il vostro rapporto. Nel lavoro è un periodo abbastanza favorevole e presto ci saranno novità interessanti.

Sagittario. Buono il momento per quanto riguarda il lavoro. Se ci sono delle cose che non vi stanno molto bene, questo è il momento di agire e di parlare chiaro. Stessa cosa anche per i sentimenti. Sarete dotato di tanto carisma in questi giorni, approfittate della situazione per farvi valere.

Capricorno. Il lavoro è la vostra principale preoccupazione. Se volete eccellere nella vostra professione dovete essere il più precisi possibile. In amore c’è un po’ di agitazione, ci sono delle situazioni che non sono di vostro gradimento e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi.

Acquario. Oggi sono favoriti i rapporti di coppia e i sentimenti. Se siete fidanzati approfittate del week-end per trascorrere un po’ di tempo in più con il partner. Nel lavoro, invece, siete sempre più stanchi e senza forze. Tenete duro e attendete tempi migliori per avanzare pretese.

Pesci. Ottimo momento dal punto di vista dell’amore. Sono favoriti i nuovi incontri, ma anche chi è vincolato ad una relazione potrà godere degli effetti positivi di questo momento. Ora è possibile fare progetti importanti e guardare alla vita con maggiore ottimismo.