Cristian Totti guida l’auto con mamma Ilary Blasi vicino, i fan tuonano: “Ma ha l’età per farlo?” [FOTO]

Ilary Blasi a spasso per Roma col suo primogenito: è polemica

In questo ultimo periodo Ilary Blasi è particolarmente attiva sui suoi canali social, in particolare Instagram. Ad esempio, di recente la moglie di Francesco Totti ha condiviso delle Stories che stanno facendo parecchio discutere tutti coloro che la seguono ma anche il popolo del web in generale. Per quale ragione?

Nei video in questione si vede l’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip e de Le Iene Show in auto in compagnia del suo primogenito Cristian. Fin qui nulla di anomalo se non fosse che alla guida non c’è la professionista Mediaset, bensì proprio il figlio. Ovviamente la clip in pochissimo tempo è diventata virale scatenando una serie di reazioni differenti. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

Cristian Totti può guidare un’auto? La rabbia del popolo del web

La clip che Ilary Blasi ha condiviso tra le Stories di Instagram ha lasciato letteralmente a bocca aperta molti follower della moglie dell’ex attaccante della Roma. Infatti, in tanti sui social network si sono domandati come possa il ragazzino già guidare un’automobile se è ancora minorenne. Quindi quel’è la verità? E soprattutto, quanti anni ha il primogenito della conduttrice Mediaset e de Er Pupone?

Dai filmati condivisi su IG si evince che la macchina è una minicar, di conseguenza Cristian essendo un 14enne è autorizzato a guidare tale mezzo. Tuttavia fa strano vedere un ragazzino alla guida di un’automobile. In ogni modo la madre è molto fiera di lui, mentre di lascia portare in giro per le vie del centro di Roma. (Continua dopo la foto)

Francesco Totti fa entrare Cristian Volpato nella sua scuderia

Altro giovane calciatore in procura da Francesco Totti. Stiamo parlando di Cristian Volpato, il 17enne delle giovanili della squadra giallo-rossa. Il ragazzo è nato nel 2003 e pure Volpato entra a far parte della scuderia della CT10 Management che appartiene a Er Pupone.

“Benvenuto Cristian Volpato nella famiglia IT Scouting. Centrocampista della Roma U18. Best ok luck!”, è questo l’annuncio social dell’agenzia del marito di Ilary Blasi. “Molto felice di aver firmato con la CT10 Management. Impaziente per il futuro”, ha commentato il giovane sportivo.