Uomini e Donne, Giordano Martelli replica ad Aurora Tropea: ‘Io un ladro? Ecco la verità’

Dopo essere stato accusato pubblicamente dalla dama di essere un ladro, ecco che cosa ha risposto il cavaliere del trono over

Uomini e Donne: Aurora accusa Giordano

Qualche giorno fa Aurora Tropea, dama del trono over di Uomini e Donne, ha avuto un duro sfogo sui social accusando pubblicamente il cavaliere che stava frequentando nel programma. Lui è Giordano Martelli e li abbiamo visti al centro dello studio proprio nelle ultime puntate di fine maggio. La coppia aveva fatto discutere per un invito a casa di lei, rifiutato da lui. Vi ricordate?

Ebbene, Aurora ha raccontato che Giordano si è presentato in negozio da lei con i bambini lamentandosi di non poter nemmeno comprare un regalo per sua figlia che quel giorno compiva gli anni. Lei “da donna buona, perbene, che fa volontariato” gli ha prestato 100 euro. Quei soldi non sono più stati restituiti.

Nonostante le diverse sollecitazioni da parte di Aurora, Giordano non ha più risposto, l’ha bloccata sui social e su whatsapp. La dama ha iniziato a parlare di truffa, di minacce, prese in giro, dandogli del delinquente e del ladro.

La replica di Giordano

Dopo qualche giorno, Giordano ha affidato la sua replica a L’Inserto raccontando la sua versione dei fatti. L’uomo ha iniziato parlando della loro conoscenza a Uomini e Donne, conoscenza che solo lui riteneva tale, mentre Aurora voleva molto di più. Da parte sua, però, non era scattato niente. Ha poi anche aggiunto qualcosa in relazione al famoso invito a casa.

In trasmissione Giordano aveva detto di aver rifiutato per evitare un’atmosfera troppo intima dopo appena due o tre giorni di conoscenza. Aurora, invece, aveva detto che lui le aveva parlato di difficoltà economiche. Tuttavia, Giordano ha confessato che ci sono altri motivi che non ha svelato. Ma lei, per convincerlo ad andare, gli aveva promesso di mostrargli la collezione di perizomi.

Ad ogni modo, il giorno del prestito Giordano aveva avuto problemi alla macchina e quindi ha dovuto pagare una somma inaspettata e si è lamentato con Aurora di questo. Poi, nel negozio non aveva i soldi per prendere la bicicletta alla bambina e Aurora si è offerta di prestarli. Lui all’inizio ha detto di no, poi ha accettato con la promessa di portarglieli quanto prima. Ma lei ad una cena, dove era presente una donna che Giordano aveva frequentato, ha “montato tutta la storia del ladro” per gelosia. A quel punto, per principio, lui non ha più voluto restituire i soldi.