Serena Enardu, l’ultima foto fa scalpore: “Sei seduta sul water?” Lei risponde (FOTO)

Serena Enardu continua ad essere tra i personaggi più bersagliati sui social, al di sotto di una delle sue ultime foto, infatti, è sorta una bella polemica. A seguito della sua partecipazione al GF VIP, la sua immagine è stata radicalmente compromessa al punto da accalappiarsi molte critiche.

Ogni occasione sembra essere buona per gli haters per sfogare tutta la loro rabbia contro di lei. Questo è proprio ciò che è accaduto al di sotto del suo ultimo post. Vediamo cosa è successo.

Le accuse a Serena per la foto

In questi giorni, Serena si è concessa due giorni fuori in compagnia di un suo carissimo amico. I due hanno dato luogo ad una piccola vacanza “romantica” durante la quale si sono divertiti, rilassati e riposati. Trascorsi i giorni di permanenza nello splendido resort, però, i due sono tornati a casa e Serena Enardu ha voluto racchiudere l’esperienza con una bella foto. Nello scatto, la donna è seduta a bordo piscina in una posa alquanto impostata e rigida. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare la scarsa naturalezza dello scatto.

Diverse persone, infatti, ne hanno approfittato per attaccarla. Tra queste c’è stato addirittura chi ha accusato la donna essere in una posa simile a quella che si assume quando si è seduti sul water. Altre persone, invece, hanno posto l’accento su di una questione molto più privata, che ha toccato molto nel profondo la protagonista dell’immagine.

Il discorso della Enardu sull’età

Dei follower, infatti, hanno alluso al fatto che Serena Enardu fosse ridicola a farsi questo genere di foto alla sua età. Il fatto che continui a comportarsi come una ragazzina, nonostante non lo sia, non fa che renderla fuori luogo. Tra i commenti c’è anche chi l’ha definita come una milf in cerca di bollori. Insomma, le accuse sono state davvero molte e l’influencer ha deciso di rispondere.

Attraverso le IG Stories, infatti, Serena ha detto che è assurdo che certe persone continuino a dare peso all’età e a considerare che una donna non possa fare determinate cose solo perché non ha più 20 anni. Nella vita possono accadere tante cose per le quali una persona non è riuscita a godersi la gioventù, pertanto, nessuno può dire a qualcun altro come ci si dovrebbe comportare. Nonostante il chiarimento, però, la Enardu ci ha tenuto a chiarire di non dare alcun peso a commenti simili.