Maria De Filippi richiama Alessia Marcuzzi: “Non puoi condurre in minigonna”

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista su Gente che sta generando parecchio sgomento, specie per alcune confessioni fatte su Alessia Marcuzzi. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno, a partire dal 9 settembre comincerà la nuova edizione di Temptation Island.

Sarebbe dovuta essere l’edizione con i personaggi famosi, ma non sarà così. Ad apportare questo grosso cambiamento è stata la moglie di Maurizio Costanzo. La donna ha spiegato il motivo ed ha fatto anche delle considerazioni sulla conduttrice del reality show.

Le parole di Maria su Alessia Marcuzzi

Nel corso della recente intervista, Maria De Filippi ha parlato di Temptation Island e di Alessia Marcuzzi. Nel dettaglio, ha ammesso di non aver voluto un’edizione con i vip in quanto le storie dei non famosi sono molto più genuine. Con tali parole, la moglie di Costanzo ha inevitabilmente smentito la veridicità delle coppie popolari. Inoltre, come già anticipato, risulta opportuno sovrapporre due reality show con persone famose, come il GF VIP e Temptation Island VIP per non penalizzare nessun programma.

Ad ogni modo, dopo aver fatto queste considerazioni, Queen Mery ha parlato anche della conduttrice che prenderà il posto di Filippo Bisciglia. In particolar modo, ha detto che lei è una donna molto genuina e talvolta troppo ingenua. Il suo carattere la rende una donna estremamente buona e disponibile. In occasione della sua prima partecipazione nelle vesti di presentatrice del reality, però, Maria le dovette fare un richiamo.

Altre confessioni della De Filippi

Maria De Filippi ha confessato di aver redarguito Alessia Marcuzzi dicendole che non potesse presentarsi in minigonna durante i falò. Il contesto è completamente diverso dal solito, pertanto, non è possibile essere troppo femminili e seducenti. L’outfit più adatto per questo genere di occasioni è, sicuramente, un jeans e una t-shirt. Per tale motivo, la De Filippi disse alla sua interlocutrice di essere meno impostata e di comportarsi senza seguire nessun copione.

La spontaneità è, infatti, un elemento imprescindibile nel programma di Canale 5. Da quel momento in poi, dunque, la Marcuzzi ha seguito il suo consiglio e si è comportata in modo sempre molto naturale. Inoltre, Maria ha svelato anche un piccolo segreto che riguarda il triangolo amoroso che c’era tra Belen, Stefano e Emma. All’epoca dei fatti, fu proprio la conduttrice a svelare alla cantante della tresca amorosa tra il ballerino e la showgirl.