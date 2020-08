Elisa Isoardi si consola, arriva il bacio: “Amore mio!” [FOTO]

Elisa Isoardi è il bacio del fratello più piccolo Alessio

La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale a fine giugno 2020, ovvero quando andò in onda l’appuntamento finale de La prova del cuoco. Tuttavia in tutto questo periodo Elisa Isoardi continua ad essere particolarmente attiva sui suoi canali social. Infatti su Instagram la professionista piemontese tiene costantemente aggiornati i follower che lo seguono. Quotidianamente post degli scatti e dei video.

E tra le ultime foto, c’è quella in cui si vede l’ex fiamma di Matteo Salvini mentre bac un ragazzo. Di chi si tratta? Non c’è nessun fidanzato: si tratta del fratello, almeno è quello che abbiamo capito dagli hashtag che ha messo a corredo dell’immagine: #cuneo #passeggiateinfamiglia #love, taggando proprio il fratello: Alessio Isoardi. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha pubblicato la donna.

A Carolyn Smith piace il post della professionista piemontese

Oltre allo scatto elencato prima, che dopo due anni di conduzione ha dovuto dire addio a La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha scritto la seguente didascalia: “L’amore mio”. Naturalmente in pochissimo tempo sono arrivati migliaia di cuoricini rossi e commenti sotto il post in questione.

Oltre ai follower comuni sono giunte delle reazioni da parte di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo come Carolyn Smith. La coreografia a metà settembre avrà modo di giudicarla come concorrente alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle. (Continua dopo il post)

Elisa Isoardi e la foto su Instagram con un gruppo di Alpini

Nelle ultime ore Elisa Isoardi era in vena di postare delle foto sul suo seguitissimo account Instagram. Dopo lo scatto col fratello più piccolo Alessio, l’ex conduttrice de La prova del cuoco, che la settimana scorsa si è fatta vedere con la madre, ha postato un altra immagine sul noto social network.

Si tratta di uno scatto di gruppo fatta con gli Alpini. La professionista piemontese ha scritto la seguente didascalia: “Viva gli Alpini. Sono l’orgoglio italiano!”. Anche in questo caso il contenuto ha fatto il pienone di mi piace e commenti da parte dei follower. Intanto gira voce che la presentatrice la prossima stagione televisiva sarà al timone di Check Up, storico rotocalco che di occupa di medicina. Al momento però non c’è conferma.