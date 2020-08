Valentina Dallari finisce in ospedale: grande paura per l’ex tronista di Uomini e Donne

Valentina Dallari in ospedale: il motivo

Grande paura per Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne originaria del capoluogo emiliano. La ragazza che anni fa ha sofferto di anoressia, qualche ora fa ha avuto un attacco di panico e subito dopo ha perso i sensi. Svenendo la deejay ha sbattuto la testa sul tavolo presente nel giardino dell’abitazione dove vive.

A quel punto l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi è stata portata al pronto soccorso, come lei stessa ha mostrato sul suo account Instagram. Con delle Stories la ragazza ha svelato ai follower cosa le era accaduto. Dopo una serie di accertamenti, la Dallari è stata dimessa. Per fortuna non è stato rilevato nulla di grave, unica cosa che le rimarrà per qualche giorno è un bernoccolo in fronte. Quest’ultimo, infatti, è spuntato dopo la forte testata data al tavolo durante lo svenimento.

L’ex tronista di Uomini e Donne lasciata da Junior Cally

Fino a qualche mese fa Valentina Dallari ha avuto una relazione sentimentale con Junior Cally. Quest’ultimo è un popolare rapper che lo scorso febbraio si è esibito sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Durante la manifestazione canora, l’ex tronista di Uomini e Donne e la deejay erano insieme, ma poi i due si so o separati. La ragazza, durante il periodo di quarantena, ha confessato ai suoi numerosi follower che il fidanzato era sparito completamente dalla sua vita, non facendosi più sentire.

Il diretto interessato in tutti questi mesi non ha proferito parola sulla faccenda e la sua versione dei fatti non è mai stata rivelata ai media. Di conseguenza, al momento non si conoscono le causa di questo allontanamento. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha criticato apertamente il suo ex, affermando che nella vita bisogna avere le pa*le per mollare le persone. In poche parole la donna preferiva che il musicista le dicesse in faccia la ragione per la quale l’ha lasciata.

Valentina Dallari e gli attriti con Giulia De Lellis

Da tempo tra due ex protagoniste di Uomini e Donne non corre buon sangue. Stiamo parlando di Valentina Dallari e Giulia De Lellis. La deejay in diverse occasioni ha attaccato la fidanzata di Andrea Damante. L’ultima volta è stato lo scorso maggio.

La nota influencer romana ha parlato sul suo profilo Instagram di questioni alimentari, scatenando la reazione furiosa della rivale che ha invitato tutto il popolo del web a non seguire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. In più, in quell’occasione ha descritto la ragazza come una persona che non ha né arte né parte.