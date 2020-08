Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulla coppia Francesca Pascale e Paola Turci

Ha dato la sua opinione Selvaggia Lucarelli sulla coppia Pascale-Turci, e si dichiara assolutamente a loro favore

In un approfondimento sulle pagine de Il Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua opinione sulla coppia dell’estate esplosa da qualche giorno. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di Francesca Pascale e Paola Turci. Le due donne sono state paparazzate nelle acque del Cilento mentre si scambiano atteggiamenti affettuosi a bordo di un lussuoso yacht da 25 metri.

La 55enne cantante romana e la 35enne ex esponente del Pdl campano, che ha da poco rotto la relazione con l’ex premier Silvio Berlusconi, stanno dunque insieme? Stando agli scatti diffusi dal settimanale Oggi la risposta dovrebbe essere affermativa. Le due donne condividono l’impegno nei confronti dei diritti LGBT, ma sulla Pascale si scatenano critiche feroci. Alcuni ritengono che sia un’arrivista perché ha accettato da Berlusconi una buonuscita da 20 milioni di euro.

Selvaggia Lucarelli a favore della coppia

Ma torniamo alla Lucarelli, che si pronunciata dunque a favore della neo-coppia. La giudice di Ballando con le Stelle ha detto di essere molto che l’ex compagna di Silvio Berlusconi stia vivendo una storia d’amore. La giornalista ha inveito verso coloro che hanno mostrato sorpresa verso queste effusioni.

Riguardo a quanto si dice sulla Pascale, la Lucarelli ha detto che anche se gode di certi benefici tuttavia sta lontana dal mondo dorato di Berlusconi. La Pascale ha una sua testa e decide cosa fare, se appoggiare le Sardine, se esporsi sui social e sta facendo tutto ciò che non poteva fare quando era con Berlusconi.

La Lucarelli approva la Pascale

Con la fine della storia con Berlusconi la Pascale ha quindi ripreso a fare quello che voleva. Senza di lui ha anche evitato di andare in Costa Azzurra, ma è andata in compenso nel Cilento, zona molto gettonata della Puglia. Ha anche detto di non lanciare frasi idiote nei confronti della Pascale e della Turci, e di non essere bigotti. Al momento le due protagoniste dello scatto non hanno dato conferma, ma non è neanche arrivata una smentita.

Eppure, tornando indietro, la Pascale in un’ intervista rilasciata all’Huffington Post a dicembre, aveva detto di non aver alcun pregiudizio. Francesca aveva affermato che fino a quel momento amava Silvio ma non ci sarebbe stato nulla di male se domani si fosse innamorata di una donna!