Katia Ricciarelli spiazza Pierluigi Diaco con una confessione in diretta: “Amo giocare alle slot machine”

Giunge una nuova confessione da parte di Katia Ricciarelli, la cantante dice di amare le slot machine, ma di non avere il vizio del gioco, e spiazza Diaco

Continua a sorprendere Katia Ricciarelli e durante la puntata del 7 agosto di Io e Te arriva una nuova confessione in diretta. La rivelazione fatta dalla cantante giunge proprio nel momento in cui si sta occupando del suo spazio “La posta del cuore”. La Ricciarelli ha letto la lettera di una signora preoccupata perché il marito ha cominciato a giocare online.

La donna ha anche aggiunto che per fortuna non ha messo a rischio i beni della famiglia. Così la signora della lettera ha chiesto un consiglio alla Ricciarelli perché non aveva idea di cosa doveva fare. La donna ha detto alla cantante di ritenere che il gioco d’azzardo fosse pericoloso e quindi voleva un consiglio.

Katia Ricciarelli confessa di adorare le slot machine

La Ricciarelli, dopo aver letto la missiva della signora e aver raccolto la sua richiesta di aiuto ha fatto una confessione inaspettata. Con tutta sincerità la cantante ha detto che lei adora giocare e le piacciono più di tutte le slot machine. La Ricciarelli ha specificato che ad oggi non gioca più ma quando andava in giro per il mondo adorava passare il tempo giocando.

All’epoca era solita riunirsi con qualche collega per mangiare qualcosa e poi andare a giocare allo slot machines. Lei ha però confessato di non aver mai provato a giocare online, una cosa che neanche sa come si fa. Non lo preferisce infatti a quello fisico e qualunque sia il gioco scelto preferisce toccare le cose con le sue mani.

La Ricciarelli riceve i complimenti di Diaco

Mentre la Ricciarelli stava completando il suo discorso sul gioco il conduttore Pierluigi Diaco ha fatto una osservazione. Piuttosto, era un complimento rivolto a Katia Ricciarelli per la sua sincerità. L’aver confessato di aver amato il gioco non è cosa di tutti e lei non era obbligata a dirlo. La cantante ha anche sottolineato che quando lei va a giocare la vedono tutti e quindi è sempre molto esposta.

Però ci sono tanti vip che hanno il vizio del gioco, e che lei ha anche incontrato spesso. Questi personaggi le hanno detto spesse volte che erano di passaggio. Pierluigi Diaco è rimasto letteralmente spiazzato dalla confessione di Katia e ha detto di non essere a conoscenza di questo segreto.