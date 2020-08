Bradley Cooper e Jennifer Garner beccati insieme a Malibu

Sono stati beccati insieme a Malibù Bradley Cooper e Jennifer Garner, molti si chiedono se stanno insieme o sono solo amici

Cosa ci fanno insieme a Malibù Bradley Cooper e Jennifer Garner? sono in molti a chiederselo, ma nessuno ha saputo dare una risposta certa. Famosi e bellissimi, sono stati avvistati e ripresi mentre erano in spiaggia. Il dubbio se stanno insieme è dato da certi atteggiamenti della coppia, ma non vi è nulla di ufficiale.

Il gossip arriva da oltreoceano è già sta facendo impazzire il web. L’indiscrezione è stata lanciata dal sito di gossip americano TMZ. E’ stato proprio il sito a scovare i due attori mentre erano insieme sulla spiaggia di Malibu. I due, ex stelle di “Alias” hanno letteralmente sorpreso coloro che mercoledì scorso si trovavano sulla spiaggia di Malibu. La coppia era complice e si è fatti vedere insieme senza timori.

La coppia ripresa insieme in spiaggia

Insieme alla coppia c’è anche una bambina. A prima vista pare sia Lea De Seine Shayk Cooper, la figlia di Bradley. Il gossip si rincorre ma dalle voci diffuse si è appreso che i due sono legati da una intensa amicizia. Le due star di Hollywood ovviamente hanno fatto sognare i fan con i loro atteggiamenti complici. Magari potrebbe esserci dell’altro, ma nessuno conferma.

Eppure, Bradley e Jennifer hanno in comune il fatto di essere separati. Entrambi si sono infatti lasciati con il partner. Bradley era sposato con Irina Shayk e lei invece era sposata con Ben Affleck. L’attrice è stata con il marito per quasi 10 anni. Adesso il rapporto con Cooper sembrava nascondesse sotto qualcosa, ma qualcosa che parlasse d’amore e di passione.

Bradley Cooper e Jennifer Garner fanno sognare i fan

Durante gli ultimi anni Bradley Cooper e Jennifer Garner sono stati visti spesso insieme. I due però finora sono stati impegnati con altre persone, quindi non hanno avuto molte occasioni per far partire qualcosa. D’altronde, è evidente che sono anche amici, per cui vederli insieme può sembrare del tutto normale.

Eppure, la notizia sta facendo il giro del web e già c’è chi parla di qualcos’altro. Molti aspettano perfino il bacio, ma probabilmente dovranno aspettare. Insomma, i due fanno sognare i fan che li vorrebbero insieme, ma non come amici, bensì come partner. Entrambi hanno avuto altri flirt, Bradley con Lady Gaga sul set di “A star is born, mentre la Garner frequentava l’imprenditore John Miller. I due però ora sono liberi!