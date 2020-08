Nicola Carraro prende in giro Mara Venier per le sue ginocchia

Mara Venier presa in giro da Nicola Carraro, la conduttrice cade nuovamente e lui le dice una battuta con affetto

Ancora un piccolo incidente per Mara Venier, la conduttrice quest’anno continua a cadere e l’anno non è ancora finito! Infatti, come tutti sapranno, già in pochi mesi la Venier è caduta due volte. Nell’ultima caduta ha dovuto condurre le ultime puntate di Domenica In con il tutore alla gamba. Poi ha iniziato a camminare e adesso si sta godendo le vacanze a Forte dei Marmi.

Con lei c’è il marito Nicola Carraro, i suoi cari e alcuni amici. La gamba di Mara Venier sta migliorando, purtroppo però ha avuto un’altra caduta. La conduttrice ha veramente rischiato di farsi molto male e la guarigione completa sta ritardando. Per fortuna l’ultimo incidente è stato leggero e ha solamente lasciato una escoriazione al ginocchio.

Nicola Carraro pubblica la foto di Mara Venier

Sull’accaduto però non sono mancati il sarcasmo e l’ironia del marito Nicola Carraro. Il marito della Venier ha fotografato il ginocchio della moglie che si è sbucciato e ha pubblicato la foto su Instagram. Dopo un po’ ha iniziato a prendere in giro la bella mogliettina. Le ha detto nel post che si sbuccia le ginocchia proprio come i bambini. La conduttrice sta dunque proseguendo le vacanze a Forte dei Marmi con la famiglia.

Infatti, a conferma che ci sono tutti, anche Elisabetta Ferracini e figlio Giulio hanno pubblicato una foto in compagnia del suo primo nipote. Mara Venier adora i suoi nipoti e in questa bella estate calda fa la nonna a tempo pieno. La Venier probabilmente cerca di recuperare il tempo perduto stando lontana da loro a causa della quarantena.

Una caduta leggera quella di Mara

A raccontare l’inciampata è stata la stessa conduttrice di Domenica in una Instagram Stories. La Venier si è messa anche a ridere pensando a come era caduta e ha detto che forse è arrivato il momento di andare a farsi benedire.

Anche se Mara è caduta di nuovo non si è trattato di qualcosa di grave. Infatti, sta proseguendo la sua estate senza problemi e con gli amici. La conduttrice è sempre allegra e attiva e anche se infortunata fa tantissime cose. A settembre sarà nuovamente al timone di Domenica In che ha condotto fino a giugno e ha fatto ottimi ascolti.